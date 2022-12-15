Почти на 25% подорожали продукты в Казахстане с начала года

Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава управления мониторинга реального сектора ДДКП Национального банка Игорь Осипов сообщил, что в ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась и составила 19,6% (в октябре – 18,8%). Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

"В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Абайская область) осталась неизменной – на уровне 19,5%", – говорится в комментарии Осипова.

Так, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (23,8%), Астане (22,6%) и Акмолинской области (21,0%).

В Нацбанке также сообщили, что темпы роста цен на продовольственные товары в ноябре увеличились до 24,1% (в октябре – 23,1%). А максимальный рост цен на продукты зафиксирован в Мангистауской области (31,4%).

Кроме того, рост цен на непродовольственные товары ускорился до 18,6% (в октябре – 17,9%). Максимальное значение зафиксировано в столице (28,8%), минимальное – в Алматинской области (15,8%).

Вместе с тем цены на платные услуги в ноябре повысились на 14,1%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (18,0%), несколько ниже – в Актюбинской области (10,8%).

"В ноябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,8%)", – добавили в Нацбанке.

Отмечается, что в Казахстане в ноябре цены повысились выше среднеисторической нормы. И самое высокое значение месячной инфляции отмечено в Акмолинской области (2,0%).

Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что до конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001788-pochti-na-25-podorozhali-produkty-v-kazahstane-s-nachala-goda/