Кому не придется платить за оформление банкротства в Казахстане

Списание долгов или длительная отсрочка от их уплаты возможны через банкротство или восстановление платежеспособности. Эти услуги могут быть платными, но не для всех. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 11 октября 2025 года вступит в силу приказ, согласно которому некоторые категории граждан смогут оформить судебное банкротство или восстановление платежеспособности за счет бюджетных средств.

Государство оплатит услуги финансового управляющего для социально уязвимых слоев населения и тех, у кого нет имущества для взыскания, на срок до 3 месяцев при судебном банкротстве и 1 месяц при восстановлении платежеспособности.

Стоимость услуг финансового управляющего составляет 1 минимальную заработную плату за каждый месяц работы, что в 2025 году будет равняться 85 000 тенге в месяц.

Если у казахстанцев накопилось много долгов и нет возможности их погасить, то они могут воспользоваться одним из доступных инструментов:

внесудебное банкротство – при долгах на сумму до 1 600 МРП ( 6 291 200 тенге на 2025 год) и исключительно перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами;

на 2025 год) и исключительно перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами; судебное банкротство – если размер кредитов превышает 1 600 МРП ( 6 291 200 тенге ) или же есть долги перед иными кредиторами, а также собственность, например, жилье или автомобиль;

) или же есть долги перед иными кредиторами, а также собственность, например, жилье или автомобиль; восстановление платежеспособности – предоставляется отсрочка от оплаты долгов на срок до 5 лет с составлением финансового плана, которого нужно строго придерживаться. При этом можно сохранить имеющееся имущество и добиться списания части задолженности.

Однако в случаях судебного банкротства и восстановления платежеспособности казахстанцы обязаны оплатить стоимость услуг финансовых управляющих, которые занимаются оформлением процедуры (опись имущества и финансового состояния, подготовка плана восстановления и так далее).

Этим лицом могут стать администраторы, осуществляющие деятельность в соответствии с законом РК "О реабилитации и банкротстве", профессиональные бухгалтеры, аудиторы и юридические консультанты.

При этом важно помнить, что под видом быстрых услуг по списанию долгов могут скрываться мошенники – поэтому не стоит доверять подобным предложениям.

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Согласно новому приказу министра финансов РК от 23 сентября 2025 года № 524, который вступит в силу 11 октября 2025 года, для некоторых казахстанцев оплата данных услуг может быть произведена за счет бюджетных средств.

Кому государство оплатит банкротство

Оплата услуг финансового управляющего производится с даты его назначения и не более 3 месяцев проведения процедуры судебного банкротства, а в случае восстановления платежеспособности – один месяц, в течение которого должен быть разработан соответствующий план действия для должника.

Казахстанцы, которые оформляют судебное банкротство или восстановление платежеспособности, должны оплатить эти услуги за счет своего имущества в размере 1 минимальной заработной платы (МЗП) за каждый месяц деятельности, или по 85 тыс. тенге в 2025 году.

Но уполномоченный орган может покрыть эти расходы за счет бюджетных средств, если должник:

относится к категории социально уязвимых слоев населения;

не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Напомним, казахстанцам могут отказать в оформлении внесудебного банкротства при определенных условиях, включая наличие имущества.

