      Провели подряд дней с нами

      Как "выигрыш" в детской игре приводит к потере всех денег казахстанцев, рассказал эксперт

      Опубликовано:

      Мужчина в отчаянии держится за голову
      Жертва мошенников. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

      Мобильные игры увлекают детей различными интересными событиями. Они также могут иметь свои акции и внутренние валюты, чем пользуются мошенники, обкрадывая родителей игроков. Об этом читайте на NUR.KZ.

      Мобильные и онлайн-игры все больше набирают популярность среди молодых казахстанцев школьного и даже дошкольного возраста.

      При этом такие проекты могут предлагать свои внутренние валюты – покупая их за реальные деньги, игроки получают доступ либо к интересным предметам, либо к преимуществам в игре.

      Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, этим могут воспользоваться мошенники – они предлагают детям выиграть "бесплатные" монеты, которые в итоге оборачиваются реальными денежными потерями для родителей.

      Как обманывают детей

      Согласно сообщению эксперта, мошенники заманили школьницу в уловку через рекламу в мессенджере под видом "выигрыша" 10 000 игровых монет.

      Поверив рекламе, она перешла по ссылке. Со школьницей связались злоумышленники, которые уговорили жертву сфотографировать все приложения с экрана смартфона ее матери и отправить им.

      Смартфон в руках
      Уведомление о предупреждении. Иллюстративное фото: fadfebrian/Getty Images

      "Заполучив снимки, мошенник позвонил и уговорил перевести все деньги со счета "для получения приза".

      Почему это мошенничество? Розыгрыши и призы – часть приманки. Никто не будет просить фото ваших приложений или документов. Мошенники играют на вашем доверии и спешке", – отмечается в публикации эксперта.

      Как защитить себя и детей

      Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт советует родителям объяснить детям следующие правила:

      • за каждым "подарком" в сети может стоять мошенник;
      • нельзя переходить по ссылкам из чатов и рекламы;
      • нельзя отправлять снимок экрана телефона или документов;
      • нужно всегда спрашивать родителей, прежде чем что-то делать онлайн.

      В свою очередь родителям рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию и запрет автоподключения карт в онлайн-банкинге.

      Напомним, что также жертвами мошенников могут стать и взрослые – им могут присылать поддельные письма от Нацбанка.

      Или злоумышленники даже могут притвориться работодателем жертвы – они отправляют именные документы и воруют аккаунты.

      Однако это не единственные способы украсть деньги казахстанцев. О наиболее опасных схемах ранее рассказали в финрегуляторе.

