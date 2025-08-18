Как "выигрыш" в детской игре приводит к потере всех денег казахстанцев, рассказал эксперт
Мобильные игры увлекают детей различными интересными событиями. Они также могут иметь свои акции и внутренние валюты, чем пользуются мошенники, обкрадывая родителей игроков. Об этом читайте на NUR.KZ.
Мобильные и онлайн-игры все больше набирают популярность среди молодых казахстанцев школьного и даже дошкольного возраста.
При этом такие проекты могут предлагать свои внутренние валюты – покупая их за реальные деньги, игроки получают доступ либо к интересным предметам, либо к преимуществам в игре.
Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, этим могут воспользоваться мошенники – они предлагают детям выиграть "бесплатные" монеты, которые в итоге оборачиваются реальными денежными потерями для родителей.
Как обманывают детей
Согласно сообщению эксперта, мошенники заманили школьницу в уловку через рекламу в мессенджере под видом "выигрыша" 10 000 игровых монет.
Поверив рекламе, она перешла по ссылке. Со школьницей связались злоумышленники, которые уговорили жертву сфотографировать все приложения с экрана смартфона ее матери и отправить им.
"Заполучив снимки, мошенник позвонил и уговорил перевести все деньги со счета "для получения приза".
Почему это мошенничество? Розыгрыши и призы – часть приманки. Никто не будет просить фото ваших приложений или документов. Мошенники играют на вашем доверии и спешке", – отмечается в публикации эксперта.
Как защитить себя и детей
Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт советует родителям объяснить детям следующие правила:
- за каждым "подарком" в сети может стоять мошенник;
- нельзя переходить по ссылкам из чатов и рекламы;
- нельзя отправлять снимок экрана телефона или документов;
- нужно всегда спрашивать родителей, прежде чем что-то делать онлайн.
В свою очередь родителям рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию и запрет автоподключения карт в онлайн-банкинге.
Напомним, что также жертвами мошенников могут стать и взрослые – им могут присылать поддельные письма от Нацбанка.
Или злоумышленники даже могут притвориться работодателем жертвы – они отправляют именные документы и воруют аккаунты.
Однако это не единственные способы украсть деньги казахстанцев. О наиболее опасных схемах ранее рассказали в финрегуляторе.
