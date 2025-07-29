Обязаны ли казахстанцы проходить техобслуживание нового авто только в автосалоне

Покупая автомобиль у дилеров в автосалонах, казахстанцы могут столкнуться с требованием прохождения регулярного технического обслуживания только у продавца. Законно ли это, узнайте на NUR.KZ.

Покупая новый автомобиль, казахстанцы рассчитывают получают возможность пользоваться технически исправным средством, которое в течение нескольких лет не будет требовать каких-либо серьезных ремонтных работ и расходов.

Например, новые автомобили освобождены от технического осмотра на 7 лет. В то же время продавцы могут предъявлять определенные требования по обслуживанию транспорта только в их сервисе, угрожая потерей гарантии.

Как сообщает департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Западно-Казахстанской области, подобное требование незаконно.

Это касается даже тех случаев, когда такое требование прописано в договоре.

Проверяйте договоры в автосалонах

Как отмечают в ведомстве, от жителей ЗКО поступило коллективное обращение в отношении одного из автосалонов.

Технический осмотр авто. Иллюстративное фото: Prapass Pulsub/Getty Images

"В ходе рассмотрения было установлено, что договоры купли-продажи, заключаемые между покупателем и автосалоном, содержали требование об обязательном прохождении технического обслуживания автомобиля в гарантийный период только в сервисных центрах у официальных дилеров.

Нарушение данного требования предусматривало отказ в гарантийном ремонте.

В соответствии с требованиями Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, навязывание дополнительных условий при реализации товара является недобросовестной конкуренцией и может повлечь ответственность в установленном законом порядке", – сообщают в департаменте АЗРК по ЗКО.

В результате автосалон получил уведомление о необходимости прекращения и устранения выявленных нарушений, которое было исполнено, а договоры приведены в соответствие с действующим законодательством в сфере защиты конкуренции.

Таким образом, покупатели новых авто должны помнить о том, что они могут подать жалобу при нарушении своих прав со стороны автосалонов. Например, это также касается случаев, когда автовладельцев вынуждают покупать запчасти в автосалоне.

Ранее сообщалось, что казахстанец получил компенсацию после покупки нового авто – вскоре после покупки были выявлены технические неисправности.

Также мы рассказывали, как можно вернуть или обменять бракованный автомобиль в Казахстане.

Дополнительно мы рассказывали, можно ли при покупке автомобиля отказаться от дополнительного оборудования в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.