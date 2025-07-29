Обязаны ли казахстанцы проходить техобслуживание нового авто только в автосалоне
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Покупая автомобиль у дилеров в автосалонах, казахстанцы могут столкнуться с требованием прохождения регулярного технического обслуживания только у продавца. Законно ли это, узнайте на NUR.KZ.
Покупая новый автомобиль, казахстанцы рассчитывают получают возможность пользоваться технически исправным средством, которое в течение нескольких лет не будет требовать каких-либо серьезных ремонтных работ и расходов.
Например, новые автомобили освобождены от технического осмотра на 7 лет. В то же время продавцы могут предъявлять определенные требования по обслуживанию транспорта только в их сервисе, угрожая потерей гарантии.
Как сообщает департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Западно-Казахстанской области, подобное требование незаконно.
Это касается даже тех случаев, когда такое требование прописано в договоре.
Проверяйте договоры в автосалонах
Как отмечают в ведомстве, от жителей ЗКО поступило коллективное обращение в отношении одного из автосалонов.
"В ходе рассмотрения было установлено, что договоры купли-продажи, заключаемые между покупателем и автосалоном, содержали требование об обязательном прохождении технического обслуживания автомобиля в гарантийный период только в сервисных центрах у официальных дилеров.
Нарушение данного требования предусматривало отказ в гарантийном ремонте.
В соответствии с требованиями Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, навязывание дополнительных условий при реализации товара является недобросовестной конкуренцией и может повлечь ответственность в установленном законом порядке", – сообщают в департаменте АЗРК по ЗКО.
В результате автосалон получил уведомление о необходимости прекращения и устранения выявленных нарушений, которое было исполнено, а договоры приведены в соответствие с действующим законодательством в сфере защиты конкуренции.
Таким образом, покупатели новых авто должны помнить о том, что они могут подать жалобу при нарушении своих прав со стороны автосалонов. Например, это также касается случаев, когда автовладельцев вынуждают покупать запчасти в автосалоне.
Ранее сообщалось, что казахстанец получил компенсацию после покупки нового авто – вскоре после покупки были выявлены технические неисправности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2269539-obyazany-li-kazahstancy-prohodit-tehobsluzhivanie-novogo-avto-tolko-v-avtosalone/
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