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      Обязаны ли казахстанцы проходить техобслуживание нового авто только в автосалоне

      Опубликовано:

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      Расчет. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

      Покупая автомобиль у дилеров в автосалонах, казахстанцы могут столкнуться с требованием прохождения регулярного технического обслуживания только у продавца. Законно ли это, узнайте на NUR.KZ.

      Покупая новый автомобиль, казахстанцы рассчитывают получают возможность пользоваться технически исправным средством, которое в течение нескольких лет не будет требовать каких-либо серьезных ремонтных работ и расходов.

      Например, новые автомобили освобождены от технического осмотра на 7 лет. В то же время продавцы могут предъявлять определенные требования по обслуживанию транспорта только в их сервисе, угрожая потерей гарантии.

      Как сообщает департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Западно-Казахстанской области, подобное требование незаконно.

      Это касается даже тех случаев, когда такое требование прописано в договоре.

      Проверяйте договоры в автосалонах

      Как отмечают в ведомстве, от жителей ЗКО поступило коллективное обращение в отношении одного из автосалонов.

      Диагностика двигателя
      Технический осмотр авто. Иллюстративное фото: Prapass Pulsub/Getty Images

      "В ходе рассмотрения было установлено, что договоры купли-продажи, заключаемые между покупателем и автосалоном, содержали требование об обязательном прохождении технического обслуживания автомобиля в гарантийный период только в сервисных центрах у официальных дилеров.

      Нарушение данного требования предусматривало отказ в гарантийном ремонте.

      В соответствии с требованиями Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, навязывание дополнительных условий при реализации товара является недобросовестной конкуренцией и может повлечь ответственность в установленном законом порядке", – сообщают в департаменте АЗРК по ЗКО.

      В результате автосалон получил уведомление о необходимости прекращения и устранения выявленных нарушений, которое было исполнено, а договоры приведены в соответствие с действующим законодательством в сфере защиты конкуренции.

      Таким образом, покупатели новых авто должны помнить о том, что они могут подать жалобу при нарушении своих прав со стороны автосалонов. Например, это также касается случаев, когда автовладельцев вынуждают покупать запчасти в автосалоне.

      Ранее сообщалось, что казахстанец получил компенсацию после покупки нового авто – вскоре после покупки были выявлены технические неисправности.

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