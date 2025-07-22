Казахстанец получил компенсацию после покупки нового авто

Житель Туркестанской области добился выплаты компенсации после неудачной покупки. Он приобрел новый автомобиль в салоне, но в машине вскоре выявили технические неисправности, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, в мае 2025 года житель Туркестанской области приобрел в одном из автосалонов Шымкента новый автомобиль с гарантией.

Однако сразу после начала эксплуатации выявились технические неисправности, в том числе в трансмиссии и системе электронной подачи команд. Несмотря на неоднократные обращения в сервисный центр, проблему так и не устранили.

Потребитель направил официальную претензию с требованием либо заменить автомобиль, либо вернуть деньги. Однако четкого ответа от автосалона он не получил.

Тогда мужчина обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей в Шымкенте. Специалисты добились справедливого решения - требования заявителя удовлетворили, его права восстановили в полном объеме.

"Этот случай - наглядный пример того, как важно вовремя обращаться за защитой своих прав и использовать предусмотренные законом механизмы", - отметили в Комитета по защите прав потребителей.

Ранее в Акмолинской области защитили права мужчины, который купил автомобиль, не зная, что он числится в угоне в другой стране. По решению суда казахстанцу вернут деньги.

Житель Уральска купил машину в автосалоне за 9,6 млн тенге, оформив кредит. После он обнаружил в автомобиле дефекты. Мужчина добился возврата денег.

А жительница Карагандинской области отдала за автомобиль JAC почти 9,7 млн тенге. Однако из-за обнаруженного заводского брака в ходовой части она через суд вернула свои деньги и получила компенсацию.

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