Team Liquid стали победителями The International 2024

В Копенгагене завершился The International 2024 — крупнейший турнир по Dota 2, одно из главных соревнований в мире киберспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

В гранд-финале сошлись команды Team Liquid и Gaimin Gladiators. Последний коллектив пробился в главный матч через нижнюю сетку.

Решающее противостояние завершилось уверенной победой Team Liquid со счетом 3:0. Команда во второй раз стала чемпионом The International. Ранее коллектив взял титул в 2017 году, но в другом составе.

На данный момент Team Liquid представляют три киберспортсмена из Швеции, а также поляк и израильтянин. По данным Cybersport.ru, за победу на The International 2024 команда заработает более 1,15 млн долларов (около 550 млн тенге по нынешнему курсу).

Третье место на турнире занял коллектив Tundra Esports. Он заработал почти 230 тысяч долларов, Gaimin Gladiators — около 360 тысяч долларов. Общий призовой фонд The International 2024 составил более 2,5 млн долларов.

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