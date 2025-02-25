Добровольно оказаться от кредитов теперь можно "по звонку" в Казахстане

Добровольный отказ от получения кредитов в Казахстане теперь можно оформить без смартфона и Интернета. Для этого нужно лишь позвонить по номеру 1414. С подробной инструкцией ознакомьтесь на NUR.KZ.

Казахстанцы могут добровольно оформить запрет на выдачу на свое имя новых займов. На человека, у которого подключена эта услуга, невозможно оформить новый заем.

Для этого достаточно воспользоваться онлайн-услугой "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" через портал "Правительство для граждан" или мобильное приложение eGov mobile.

Теперь, чтобы оформить эту услугу, не обязательно иметь смартфон и доступ в интернет. Как сообщает Первое кредитное бюро, уже сейчас поставить запрет на кредитование можно с помощью голосового робота, позвонив в Единый контакт-центр по номеру 1414.

Чтобы оформить запрет на выдачу кредитов "по звонку", нужно:

позвонить по номеру 1414; выбрать язык обращения; когда робот спросит о цели звонка, сказать: "Запрет на кредитование"; после звукового сигнала ввести свой ИИН; получить SMS-код и подтвердить действие.

Таким образом можно или оформить запрет на кредитование, или снять его, если нужно. Также можно запросить дополнительную информацию и статус услуги.

Услуга оформления запрета на выдачу кредитов "по звонку" была реализована Первым кредитным бюро совместно с госкорпорацией "Правительство для граждан".

Напомним, к концу прошлого года запрет на кредиты оформили более 855 тыс. казахстанцев. Для многих инструмент стал дополнительной защитой от мошенников, ведь при его активации любые новые кредиты будут автоматически списаны.