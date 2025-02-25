Добровольно оказаться от кредитов теперь можно "по звонку" в Казахстане

Добровольный отказ от получения кредитов в Казахстане теперь можно оформить без смартфона и Интернета. Для этого нужно лишь позвонить по номеру 1414. С подробной инструкцией ознакомьтесь на NUR.KZ.
Казахстанцы могут добровольно оформить запрет на выдачу на свое имя новых займов. На человека, у которого подключена эта услуга, невозможно оформить новый заем.
Для этого достаточно воспользоваться онлайн-услугой "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" через портал "Правительство для граждан" или мобильное приложение eGov mobile.
Теперь, чтобы оформить эту услугу, не обязательно иметь смартфон и доступ в интернет. Как сообщает Первое кредитное бюро, уже сейчас поставить запрет на кредитование можно с помощью голосового робота, позвонив в Единый контакт-центр по номеру 1414.
Чтобы оформить запрет на выдачу кредитов "по звонку", нужно:
- позвонить по номеру 1414;
- выбрать язык обращения;
- когда робот спросит о цели звонка, сказать: "Запрет на кредитование";
- после звукового сигнала ввести свой ИИН;
- получить SMS-код и подтвердить действие.
Таким образом можно или оформить запрет на кредитование, или снять его, если нужно. Также можно запросить дополнительную информацию и статус услуги.
Услуга оформления запрета на выдачу кредитов "по звонку" была реализована Первым кредитным бюро совместно с госкорпорацией "Правительство для граждан".
Напомним, к концу прошлого года запрет на кредиты оформили более 855 тыс. казахстанцев. Для многих инструмент стал дополнительной защитой от мошенников, ведь при его активации любые новые кредиты будут автоматически списаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2223594-dobrovolno-okazatsya-ot-kreditov-teper-mozhno-po-zvonku-v-kazahstane/