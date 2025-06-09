Персональные данные казахстанцев продавали в Сети: МВД и КНБ задержали больше 140 человек (видео)

МВД и КНБ ликвидировали преступную группу, нелегально продававшую в Сети персональные сведения казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

"Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала.

В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).

"Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается", - добавил Сүйінбай.

Отметим, в мае в "Правительстве для граждан" заявляли, что казахстанцы с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки. Пользователи могут также сообщить о подозрительных действиях со своими данными. Как это сделать, читайте здесь.

Добавим, в прошлом году в Казахстане несколько раз происходили утечки персональных данных граждан.

В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.

При этом глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных.

Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.