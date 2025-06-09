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Персональные данные казахстанцев продавали в Сети: МВД и КНБ задержали больше 140 человек (видео)

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Операция МВД и КНБ
Операция МВД и КНБ. Кадр из видео: polisia.kz

МВД и КНБ ликвидировали преступную группу, нелегально продававшую в Сети персональные сведения казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

"Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала.

В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).

"Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается", - добавил Сүйінбай.

Отметим, в мае в "Правительстве для граждан" заявляли, что казахстанцы с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки. Пользователи могут также сообщить о подозрительных действиях со своими данными. Как это сделать, читайте здесь.

Добавим, в прошлом году в Казахстане несколько раз происходили утечки персональных данных граждан.

В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.

При этом глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных.

Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253345-personalnye-dannye-kazahstancev-prodavali-v-seti-mvd-i-knb-likvidirovali-prestupnuyu-gruppu/