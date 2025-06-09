Персональные данные казахстанцев продавали в Сети: МВД и КНБ задержали больше 140 человек (видео)
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МВД и КНБ ликвидировали преступную группу, нелегально продававшую в Сети персональные сведения казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.
"Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала.
В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).
"Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается", - добавил Сүйінбай.
Отметим, в мае в "Правительстве для граждан" заявляли, что казахстанцы с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки. Пользователи могут также сообщить о подозрительных действиях со своими данными. Как это сделать, читайте здесь.
Добавим, в прошлом году в Казахстане несколько раз происходили утечки персональных данных граждан.
В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".
В сентябре эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.
При этом глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных.
Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:
- Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
- Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
- Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
- Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
- Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
- Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253345-personalnye-dannye-kazahstancev-prodavali-v-seti-mvd-i-knb-likvidirovali-prestupnuyu-gruppu/