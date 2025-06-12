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Как мошенники могут "украсть" голоса казахстанцев

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Дипфейк
Дипфейк. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen/Getty Images

Аферисты начали звонить своим жертвам под предлогом проведения опроса. Во время него они записывают голос собеседника и на его основе создают дипфейк. О новой опасности узнали журналисты NUR.KZ.

Обычно мошенники используют одну из стандартных схем обмана, например, представляются в разговорах сотрудниками банка или полицейскими и обманом пытаются узнать у своей потенциальной жертвы конфиденциальную информацию.

Однако все чаще аферисты делают ставку на высокие технологии, в частности на искусственный интеллект (ИИ) и нейросети. Ранее уже были факты, когда преступники использовали образы известных личностей, чтобы создать дипфейк – фальшивую фотографию, видеоролик или аудиозапись.

Теперь же под удар могут попасть и рядовые граждане. Как сообщает РИА Новости, аферисты начали звонить людям под видом сотрудников различных исследовательских организаций и центров социологических исследований для того, чтобы записать голос человека и в будущем создать дипфейк.

Чтобы "клонировать" голос, мошенникам достаточно записать речь длиной в 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Но, чем длиннее запись, тем качественнее будет подделка, и в некоторых случаях распознать ее будет сложно даже эксперту.

Между тем стоит отметить, что сейчас все казахстанские банки используют биометрию, чтобы убедиться, что запрос делает настоящий человек, а не дипфейк – для этого во время проверки человека просят совершить уникальные действия, которые нельзя предугадать заранее.

Поэтому такие дипфейки в первую очередь могут использоваться для обмана рядовых граждан. Например, аферисты с помощью подделки могут записать сообщение родным жертвы и попросить перевести деньги.

Кроме того, даже в настоящих соцопросах казахстанцам не следует делиться личными данными или конфиденциальной информацией – это, как правило, агентствам без надобности.

А если у казахстанца действительно кто-то попросил денежную помощь, то, перед тем как отправлять деньги, следует связаться с человеком лично и убедиться, что это действительно его просьба.

Между тем ранее стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность ввести штрафы за незаконное применение искусственного интеллекта. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2254689-kak-moshenniki-mogut-ukrast-golosa-kazahstancev/