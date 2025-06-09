"Списать кредиты по госпрограммам" предлагают казахстанцам

Мошенники стали чаще обманывать казахстанцев, предлагая им за небольшую плату "помощь" в получении жилья или списании кредитов по государственным программам. Подробности о схеме читайте на NUR.KZ.

В Казахстане начали набирать обороты мошеннические схемы под видом господдержки. Аферисты, как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), все чаще выдают себя за посредников, обещающих помощь в получении жилья, списании долгов и кредитов через якобы государственные программы.

Под предлогом "быстрого оформления" или "гарантированного одобрения" они просят перевести деньги, но затем просто перестают выходить на связь, оставляя своих жертв в еще более тяжелой ситуации, чем ранее. При этом данная схема не является новой – о ней мы писали и ранее.

Как отмечают в АРРФР РК, мошенники создают фейковые сайты, маскируются под госорганизации, звонят, рассылают сообщения в мессенджерах и публикуют объявления в соцсетях. Также они часто ссылаются на несуществующие законы и постановления, чтобы выглядеть убедительнее.

Как защититься от подобных схем:

проверять информацию о льготах и государственных программах только на официальных ресурсах, например на портале "Электронного правительства", сайтах госорганов и их верифицированных аккаунтах в соцсетях;

не переводить деньги неизвестным лицам или так называемым "консультантам", особенно в случае обещаний "внеочередной" помощи;

не доверять посредникам, которые предоставляют свои "услуги" через объявления;

помнить, что все государственные услуги предоставляются бесплатно или через официальные каналы.

Отметим, что никаких государственных программ по списанию кредитов и долгов не существует. "Кредитная амнистия" последний раз проводилась в 2019 году и планов проводить еще одну нет, так как сама программа имеет слишком много негативных последствий для экономики.

Также напомним, что любой казахстанец сейчас может встать в очередь на жилье без каких-либо трудностей и помощи со стороны. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

Отметим, что в Казахстане действительно есть механизм с помощью которого можно избавиться от долгов. Называется он "банкротство" и, в отличие от обычного списания, имеет ряд негативных последствий для того, кто решил им воспользоваться.