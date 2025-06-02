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Казахстанцев хотят обязать платить 5% от стоимости товара в зарубежных онлайн-магазинах

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Корзинка с товарами
Маркетплейс. Иллюстративное фото: Tevarak/Getty Images

Казахстанцев обяжут оплачивать 5% от стоимости товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов.

В Facebook-аккаунте КГД опубликовано сообщение о новых правилах ЕАЭС для трансграничной электронной торговли. Отмечается, что речь идет о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, которые пока в силу не вступили.

Теперь товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию - товары электронной торговли. Кроме того, будет введен новый вид таможенной декларации специально для товаров электронной торговли.

"Для товаров электронной торговли будет установлена единая ставка таможенной пошлины в размере 5% от стоимости товаров. При этом те товары, стоимость которых не будет превышать норму беспошлинного ввоза в 200 евро, не будут облагаться такой пошлиной", - объяснили в КГД.

Кроме того, будут предусмотрены два способа доставки: прямая поставка и через склад оператора. В первом случае товары доставляются оператором электронной торговли напрямую от зарубежного продавца покупателю.

При выборе второго варианта реализация товаров будет вестись со склада оператора электронной торговли в стране покупателя, что позволит ускорить доставку. Изменения вступят в силу после того, как все страны-участницы ЕАЭС ратифицируют протокол.

Ранее мы писали, что при ввозе физическими лицами товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь и Армения, нужно платить таможенные пошлины. Но при этом есть пороги беспошлинного ввоза, в том числе и увеличенные.

С 1 апреля прошлого года граждане ЕАЭС больше не могут без пошлин ввозить дорогие товары из-за границы. Мы писали, что ценовой порог установили от 200 до 500 евро в зависимости от способа ввоза.

В декабре прошлого года в Минторговли сообщили, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Также в Минторговли сообщили о принуждении маркетплейсов регистрироваться в Казахстане.

Кроме того, сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2251245-kazahstancev-hotyat-obyazat-platit-5-ot-stoimosti-tovara-v-zarubezhnyh-onlayn-magazinah/