Ввозить дорогие товары без пошлин больше не смогут казахстанцы

С 1 апреля граждане ЕАЭС больше не смогут без пошлин ввозить дорогие товары из-за границы – ценовой порог установится от 200 до 500 евро в зависимости от способа ввоза. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент жители Казахстана и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут беспошлинно ввозить товары для личного пользования из-за границы ЕАЭС, стоимость которых не превышает 1 000 евро, а вес составляет не более 31 килограмма.

Такие условия были введены временно с целью поддержки граждан в условиях санкционного давления и недопуска возникновения дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта. Последний раз повышенные пороги были продлены на полгода – до 1 апреля 2024 года.

Пока никаких заявлений об очередном продлении повышенных порогов для беспошлинного ввоза не было. Это может говорить о том, что уже с понедельника для казахстанцев вернутся прежние пороги.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 апреля 2024 года без уплаты пошлин можно ввозить:

товары, доставляемые перевозчиком или в почтовых отправлениях, стоимостью до 200 евро и весом не более 31 килограмма;

и весом не более 31 килограмма; товары, ввозимые багажом (кроме авиаперевозок), стоимостью до 500 евро и не более 25 килограммов.

За превышение данных порогов владельцу товара придется уплатить пошлину. Для почтовых отправлений платеж будет рассчитан по ставке 15% от суммы превышения стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения весовой нормы, а при перевозке багажа – 30%, но не менее 4 евро за килограмм.

Напомним, вернуть прежние пороги для ввоза иностранных товаров планировали гораздо раньше. Эксперты считают, что, несмотря на все плюсы повышенных порогов, это мешает государствам-членам ЕАЭС развивать собственное производство.