Сколько придется заплатить за ввоз товаров для личного пользования в Казахстан

Отправка посылки. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Многие казахстанцы активно совершают покупки в интернет-магазинах. Часто приобретаемые товары в итоге привозят из-за границы. В этом случае покупатель должен знать о правилах их ввоза в страну. О них напомнили в Министерстве финансов РК.

В современном мире очень легко приобрести через Интернет вещь, которая продается на другом конце мира – достаточно лишь произвести оплату, и приобретенный товар могут доставить до самых дверей.

Однако даже в этом случае нужно помнить о правилах ввоза товаров на территорию Казахстана. Это касается как почтовых отправлений, так и тех случаев, когда владелец собственноручно перевозит купленные вещи через границу.

Так, согласно правилам, до 1 апреля 2023 года без уплаты таможенных пошлин и налогов можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро (около 493 520 тенге по текущему курсу) и весом не более 31 килограмма.

Если владелец купленных вещей превысит эти пороги, то потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от суммы превышения стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

Например, если ввезти в Казахстан товар стоимостью 1 500 евро, то придется доплатить еще 75 евро. Если же превысить лимит веса, например, на 10 килограммов, то переплата составит 20 евро.

При этом, если товар одновременно будет весить более 31 кг и стоить более 1 000 евро, то взимать пошлину будут по одной из двух категорий, наиболее выгодной государству.

Данные правила будут действовать до 1 апреля 2023 года – после этой даты пороги станут ниже – максимальная стоимость беспошлинного ввоза составит 500 евро, а допустимый вес снизится до 25 килограмм. Другими словами, требования к беспошлинному ввозу ужесточат.

Распаковка посылки. Иллюстративное фото: pexels.com

Аналогичные требования действуют и для почтовых отправлений. Согласно действующим правилам, до 1 апреля беспошлинно можно ввозить в посылках товары для личного пользования, чья стоимость не превышает 1 000 евро и вес – 31 килограмм. С 1 апреля 2023 года эти пороги будут следующими: до 200 евро и 31 килограмма соответственно.

Как отмечают в Министерстве финансов РК, за 2022 год было оформлено 15 109 интернет-посылок, по которым превышены стоимость или вес. При этом государством было взыскано пошлин на общую сумму в 702,3 млн. тенге.

Необходимо уточнить, что вышеописанные правила действуют только при ввозе товаров из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). То есть при ввозе и заказе товаров личного пользования в Казахстан из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России таможенные пошлины уплачивать не нужно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2004744-skolko-pridetsya-zaplatit-za-vvoz-tovarov-dlya-lichnogo-polzovaniya-v-kazahstan/