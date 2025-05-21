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Эзотерика

"Возьму WhatsApp в аренду": чем опасны подобные объявления для казахстанцев

Опубликовано:

Смартфон в руках
Уведомление о предупреждении. Иллюстративное фото: fadfebrian/Getty Images

Заработок в Интернете привлекает как молодых, так и взрослых казахстанцев. Этим спешат воспользоваться мошенники, которые пытаются украсть аккаунты жертв в соцсетях. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Интернете появились объявления с предложением взять в аренду аккаунты в мессенджерах, что является новой схемой мошенничества.
  • Злоумышленники обещают денежное вознаграждение за временный доступ к аккаунту, но используют его для обмана контактов жертвы и других противоправных действий.
  • Есть риск стать соучастником преступления. Рекомендуется не передавать доступ к своим аккаунтам третьим лицам, а также быть осторожными при получении подозрительных сообщений.

Социальные сети являются не просто инструментом для общения с друзьями и знакомства с новыми людьми, но они также содержат в себе большую базу контактных данных.

Поэтому мошенники, помимо попыток навязать кредит или украсть деньги непосредственно с банковского счета, стараются заполучить доступ к аккаунтам граждан. Для этого обычно используются схемы с якобы голосованием или заполнением анкет.

Однако в Интернете стали встречаться случаи, когда появляются рекламные объявления или сообщения от незнакомых лиц с текстом "Возьму WhatsApp в аренду".

Это схоже со схемами аренды ИП, которые также грозят жертвам крупными денежными потерями.

Чем завлекают жертв

Чтобы получить доступ к учетной записи жертвы, мошенники предлагают денежное вознаграждение – якобы аккаунт им нужен по рабочим вопросам, а для "арендодателя" это преподается как легкий способ заработка с ежедневными выплатами.

На подобные уловки могут попасться как молодые казахстанцы (дети и подростки), так и взрослые граждане.

Какие риски поджидают казахстанцев

Как только аккаунт попадет в руки злоумышленников, они попытаются обмануть как можно больше жертв среди контактов "арендодателя":

  • начнут отправлять ссылки на фишинговые сайты;
  • будут просить деньги в долг с переводом их на счет третьего лица;
  • запросят личные данные, а также воспользуются аккаунтом для других уловок.
Женщина проходит видеоидентификацию через смартфон
Видеоидентификация. Иллюстративное фото: Sitthiphong/Getty Images

Также есть риски того, что мошенники смогут использовать голосовые сообщения из чатов жертвы для их подделывания и обмана третьих лиц.

В результате казахстанцы, согласившиеся временно отдать свой аккаунт за деньги третьим лицам, рискуют даже оказаться соучастниками преступления. Поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на подобные предложения и передавать третьим лицам доступ к своему аккаунту.

А если пришло сомнительное сообщение от другого пользователя, следует насторожиться и прекратить общение, особенно если собеседник:

  • торопит, оказывая психологическое давление;
  • угрожает или просит поверить на слово;
  • просит переслать деньги, сообщить пароль, PIN-код или другие личные данные;
  • просит нажать на ссылку или активировать новые функции по ссылке;
  • просит переслать сообщение;
  • говорит, что надо произвести оплату, чтобы иметь возможность пользоваться WhatsApp.

В таких ситуациях следует сразу прекратить общение с собеседником. Тем более нельзя переходить по отправленным ссылкам или предоставлять ему какую-либо информацию, в том числе коды из SMS-сообщений.

Напомним, что личная страница в социальных сетях является источником рисков как для самого пользователя, так и его знакомых. Поэтому важно проверять, сколько устройств подключено к учетной записи.

Также мы рассказывали, как мошенники выставляют поддельные счета на оплату казахстанцам в мобильном банкинге.

А ранее в МЦРИАП заявили о создании в Казахстане реестра утраченных данных, которые оказались в Сети – граждане смогут узнать, какая именно информация о них "утекла".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2246856-vozmu-whatsapp-v-arendu-chem-opasny-podobnye-obyavleniya-dlya-kazahstancev/