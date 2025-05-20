Парковка дороже машины: казахстанцы жалуются на отсутствие мест для автомобилей

Казахстанцы жалуются, что владеть машиной становится дешевле, чем купить для нее место. В городах парковочные места стоят миллионы, но и за такие деньги приобрести их непросто, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, от 3 до 5 млн тенге просят застройщики за одно парковочное место. В жилых комплексах эконом-класса еще можно найти свободные места, а вот в элитном сегменте парковка - отдельная роскошь, так как в семьях могут быть сразу несколько автомобилей.

Решением могли бы стать многоуровневые или подземные паркинги. Но в Казахстане такая практика не прижилась.

"По мере роста автомобилей, а мы видим, как развивается авторынок и насколько доступными автомобили стали, люди могут больше задумываться над качеством среды вокруг автомобилей, и спрос на парковки возрастает, в том числе в аренде. И в среднем парковку можете арендовать от 15 до 40, а то и до 50 тыс. тенге в месяц", - высказался международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

При этом по нормам площадь одного места для авто должна составлять не менее 21 квадратного метра. Однако застройщики, чтобы продать побольше мест, нередко сокращают размеры. Этажность паркингов, говорят эксперты, должна зависеть от плотности заселения - чем выше дом, тем больше мест. В других странах создают целые стратегии по регулированию этого вопроса.

"В той же Японии, чтобы купить автомобиль, владельцу автомобиля нужно доказать, что он является либо собственником, либо у него есть в аренде парковочное место, чтобы не ухудшить жизнь владельцам, а создать не препятствия, а условия, чтобы машины не парковались на улице", - считает президент ОО "Ассоциация безопасного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

Отмечается, что купить парковочное место в центре города - настоящая удача. По словам риэлторов, в основном их продают жильцы, которые съезжают. В Шымкенте, например, такие предложения бывают редко. А цены на парковки начинаются от 2,5 млн тенге. Поэтому большинство предпочитает ставить машину у дома или в соседних дворах - бесплатно, но рискованно.

Кроме того, в городах сейчас активно развивается общественный транспорт. Для него выделяют отдельные полосы, что позволяет добираться быстрее, чем на личном авто.

Но привычка иметь минимум одну, а то и несколько машин в семье, остается актуальной для казахстанцев.

В октябре прошлого года депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что концепцию взимания платы за парковки в Казахстане нужно пересмотреть - включая цены и большее количество бесплатных мест.

В феврале 2024 года стало известно, что в Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники отмечали тогда, что такой шаг поможет пополнить местный бюджет. Также сообщалось, что на левом берегу Астаны, в самых густонаселенных районах, расширят сеть платных парковочных мест. Однако пока что их точное число неизвестно.

Напомним, в феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщал о планах подорожания стоимости парковки. Позже мы писали, что с каждым годом автомобильный трафик Алматы все больше увеличивается, а вопросы, касающиеся парковки, становятся все более актуальными.