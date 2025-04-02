Подорожание парковки в Алматы: на что пойдут вырученные деньги

С каждым годом автомобильный трафик Алматы все больше увеличивается, а вопросы, касающиеся парковки, становятся все более актуальными, передает корреспондент NUR.KZ.

Система платных парковок в Алматы уже стала неотъемлемой частью городской инфраструктуры. В феврале этого года аким Ерболат Досаев сообщал о планах подорожания стоимости парковки. Однако точную сумму и дату нововведения не называют до сих пор.

Как рассказали в ответ на официальный запрос NUR.KZ в КГП на ПХВ "Алматы Паркинг", на сегодня вопрос организации парковочного пространства, в том числе вопрос внесения изменений в стоимость парковки в разных частях города находится на стадии проработки. Данные меры требуют комплексного подхода, отметили в "Алматы Паркинг".

В компании отмечают, что на сегодня вводится безбарьерная, то есть безшлагбаумная система парковок, что значительно сокращает время заезда и выезда авто и уменьшает количество заторов на дорогах города.

"Кроме того, увеличение количества парковочных мест в городе позволит оптимизировать парковочные пространства, а также сделает более комфортным использование личного автотранспорта", - рассказали в "Алматы Паркинг".

Между тем, ожидается, что в городе появятся еще 12 тысяч парковочных мест в этом году. Таким образом, общее количество платных коммунальных парковочных мест составит 30 тысяч.

Рассказали корреспонденту NUR.KZ и о том, куда тратятся деньги, вырученные от платных парковок.

"Коммунальное предприятие было создано за счет временного финансирования, которое до сегодняшнего дня было возвращено в бюджет. Основные средства на сегодня уходят на техническое дооснащение предприятия.

Так, было увеличено количество машин, которые осуществляют контроль. Была увеличена штатная численность контролеров, работников по техническому и программному обеспечению, а также по уборке и благоустройству парковочных пространств", - говорят в компании.

Ранее в одном из интервью директор "Алматы паркинг" Владимир Ни отмечал, что сейчас деньги из городского бюджета для предприятия не берутся, однако акиматом города планируется закуп эвакуаторов для парковок. Как выяснилось, средства на закуп эвакуаторов не были предусмотрены в бюджете самого предприятия.

Дело в том, что, согласно статье 797 КоАП РК, эвакуировать авто на штрафстоянку должны правоохранительные органы, однако во втором пункте той же статьи говорится, что это может делать и местный исполнительный орган, то есть акимат.

При этом "Алматы паркинг", согласно уставу, является юрлицом в организационно-правовой форме государственного предприятия со стопроцентным участием акимата. Потому, говорят в "Алматы паркинг", совместно с руководством департамента полиции было принято решение передать часть функций по контролю и администрированию нарушений правил парковки с помощью автоматической фиксации акимату.

Таким образом, решено было в этом году закупить 30 спецэвакуаторов, которые будут приобретены за счет бюджета акимата.

"По данным ДП города Алматы за 2023 год было получено 19,5 тыс. жалоб, за 2024 год - более 23 тыс. жалоб по нарушениям стоянки и парковки. Фактически данный вид правонарушений происходит гораздо чаще.

Инспекторы, обслуживая данные вызовы, которые являются неосновной функцией органов внутренних дел, не успевают на более важные вызовы по обеспечению безопасности граждан и правопорядка", - объяснили в компании.

Там напомнили и о порядке оплаты, объяснив, как жители должны оплачивать время стоянки на платных парковках. На сегодня есть несколько способов оплаты - через приложение "Парковки Алматы" и приложение Kaspi. Во втором случае оплата должна осуществляться только на предоплатной основе. То есть, водитель должен оплатить парковку в начале ее использования.

Тогда как приложение "Парковки Алматы" позволяет совершать оплату и до, и после пользования парковкой.

"Приложение позволяет завершать парковочную сессию досрочно и возвращать средства за неиспользованное время на баланс пользователя", - говорят в "Алматы паркинг".

Так, приложение доступно в App Store и Google Play; после его скачивания и регистрации в программе нужно привязать банковскую карту и добавить номер автомобиля. Желая припарковать авто, нужно ввести номер парковки и выбрать способ оплаты.

После чего можно указать время парковки или завершить парковочную сессию при отъезде с парковки. При досрочном завершении парковки остаток средств возвращается на счет в приложении.

"Если парковка не была оплачена вовремя, уведомление об оплате может быть выставлено после завершения парковочной сессии. Водитель может оплатить парковку до 23:59 текущего дня через приложение "Парковки Алматы", чтобы избежать штрафа. Если оплата не поступила до этого времени, данные передаются в систему административных нарушений", - заключили в "Алматы паркинг".