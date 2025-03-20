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Жители какого региона Казахстана чаще всего подают на банкротство

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Кошелек с купюрами тенге лежат на ноутбуке
Онлайн-заявка на банкротство. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замглавы Комитета госдоходов Сеилжан Ахметов на брифинге в СЦК озвучил актуальные данные по банкротству физических лиц в Казахстане, передает корреспонденту NUR.KZ.

Ахметов сообщил, что за весь период действия закона, то есть с марта 2023 года, 22 600 граждан с неисполненными обязательствами на сумму 120 миллиардов тенге признаны банкротами.

"Еще 7 граждан восстанавливают свою платежеспособность, исполняя свои обязательства по новому графику в рамках плана.

Больше всего подано заявлений в Алматинской области - более 23 тысяч заявлений, это 11,8% от всех заявлений по республике. Меньше всего в области Ұлытау - около 2 000, или 1%", - проинформировал он.

Всего, по его данным, было подано около 200 тыс. заявлений, из них 145 тысяч граждан получили отказ.

"На сегодняшний день, я думаю, что именно по закону о банкротстве достигнута цель - закредитованность населения снижается", - считает Ахметов.

Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане начал действовать закон, который позволяет гражданам с неподъемными долгами объявлять себя банкротами. В 2024 году процедуру банкротства заметно упростили, убрав из нее ряд требований.

У самой процедуры есть свои минусы – банкрот не просто освобождается от долгов, но и принимает на себя некоторые серьезные ограничения, такие как, например, временный запрет на получение новых займов.

Впрочем, многих казахстанцев такие санкции не останавливают. Ранее мы писали, что на октябрь прошлого года в Казахстане было принято порядка 124,5 тыс. заявлений на банкротство. Треть из них, как сообщалось тогда, подали жители Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей.

Отметим, что внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

  • долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
  • отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
  • отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
  • проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
  • банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

  • список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
  • копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2229749-zhiteli-kakogo-regiona-kazahstana-chashche-vsego-podayut-na-bankrotstvo/