Жители каких регионов больше всех хотят списать кредиты в Казахстане

На 19 октября в Казахстане было принято порядка 124,5 тыс. заявлений на банкротство. Треть из них подали жители Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 3 марта 2023 года в Казахстане начал действовать закон, который позволяет гражданам с неподъемными долгами объявлять себя банкротами. В 2024 году процедуру банкротства заметно упростили, убрав из нее ряд требований.

У самой процедуры есть свои минусы – банкрот не просто освобождается от долгов, но и принимает на себя некоторые серьезные ограничения, такие как, например, временный запрет на получение новых займов.

Впрочем, многих казахстанцев такие санкции не останавливают. Как передает портал Ranking.kz, по состоянию на 19 октября текущего года госорганами было принято 124.5 тыс. заявлений на прохождение процедуры банкротства. Общая сумма задолженности заявителей составила 266 млрд тенге.

Примечательно, что почти треть всех заявлений о признании банкротом пришлась на южные регионы: Туркестанскую (15,2 тыс.), Жамбылскую (9,8 тыс.) и Кызылординскую (9,1 тыс.) области, а также Шымкент (6,4 тыс.).

Также значительное количество заявлений было подано в Алматинской области (14,8 тыс.), Алматы (10,5 тыс.) и Астане (8,6 тыс.).

Заявления на процедуру банкротства. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что далеко не все граждане в итоге избавились от своих долгов. По 93,4 тыс. заявлений на 200,6 млрд тенге был получен отказ. Его основными причинами стали выявленное имущество заявителя, а также несоответствие сроку и сумме неуплаты.

Банкротство было одобрено по 17,5 тыс. заявлений на сумму 42,1 млрд тенге. На рассмотрении находятся еще 3,7 тыс. заявлений на сумму 4,8 млрд тенге.

Статус заявок на банкротство . Инфографика: ranking.kz

Чаще радикально решить проблему с долгами пытаются мужчины: на них пришлось 64,2 тыс. заявлений, тогда как на женщин – 60,3 тыс.

При этом более половины заявлений о признании банкротом были поданы заявителями в возрасте от 18 до 41 лет – 73,5 тыс. Следом идут заявители в возрасте от 42 до 65 лет – 48,6 тыс. А вот на возрастную группу 66-88 лет пришлось лишь 2,5 тыс. заявлений.

Количество желающих стать банкротами может говорить о существовании проблемы закредитованности населения в Казахстане. Впрочем, на текущий момент действительно проблемных заемщиков не так много – доля серьезных просрочек (NPL 90+) на данный момент составляет лишь 10,7% от общего объема кредитного портфеля физических лиц.