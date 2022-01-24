Туристов предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях

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Специалисты туристической отрасли предупредили путешественников об опасности использования общедоступных сетей Wi-Fi в отелях, передает The Sun.

Эксперты отмечают, что использование Wi-Fi в отеле во время отпуска очень заманчиво и избавляет от большого счета за телефон при возвращении домой. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Но это может быть опасно. Путешественники подвергают себя определенному риску при входе на сайты и в приложения, где хранится конфиденциальная информация. Ведь бесплатные общественные Wi-Fi-соединения, подобные тем, что есть в отелях, могут легко взломать.

"Если вы просто просматриваете веб-страницы или читаете последние новости, то вероятность того, что хакеры украдут ваши личные данные, невелика.

Но если вы входите в свой банковский счет или покупаете что-то онлайн, то злоумышленники могут украсть вашу личную информацию", - отмечают специалисты.

Эксперты советуют туристам при использовании открытых точек доступа в интернет не заходить на сайты, где необходимо вводить личные данные или банковские реквизиты.

"Безопаснее всего не входить на какие-либо сайты, требующие ввода пароля, потому что хакеры, которые находятся в той же сети, что и вы, могут его украсть и получить доступ к вашим учетным записям удаленно.

Вам следует избегать любых веб-сайтов, на которых хранится конфиденциальная информация, например, банковских приложений", - рекомендуют они.

Также мошенники могут украсть личные данные через учетные записи в социальных сетях, поэтому не следует туда заходить при подключении к общедоступным сетям.

Для предотвращения утечки информации отдыхающим порекомендовали использовать VPN-сервисы, шифрующие все данные, проходящие через Wi-Fi.

"Как только включается VPN, вы можете не беспокоиться о том, что хакеры получат доступ к вашей личной информации", - утверждают эксперты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1952011-turistov-predupredili-ob-opasnosti-ispolzovaniya-wi-fi-v-otelyah/