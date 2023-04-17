Как казахстанцы теряют деньги из-за действий детей в интернете

Ребенок за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие родители дают своим детям общий доступ к онлайн-сервисам. Иногда это может привести к финансовым потерям. О том сколько казахстанцев таким образом теряли деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

У многих онлайн-сервисов есть возможность предоставлять общий или семейный доступ, и казахстанцы активно пользуются этой возможностью – платишь столько же, а используют приложение сразу несколько человек. Среди них часто бывают и дети.

Так, по данным аналитиков "Лаборатории Касперского", 38% казахстанских родителей пользуются сервисами, к которым есть доступ и у детей. Порядка 11% из них подтвердили совместный доступ к онлайн-магазинам, 10% – к онлайн-кинотеатрам и стриминговым ресурсам, 9% – к облачным сервисам.

В таких случаях важно тщательно подходить к вопросам кибербезопасности – родители должны контролировать ситуацию, чтобы избежать финансовых потерь из-за действий своих детей в интернете. Как оказалось, далеко не всем это удавалось.

Сколько казахстанцев теряли свои деньги

Как сообщают аналитики, лишался денег в результате ошибок детей в сети примерно каждый десятый опрошенный казахстанец. Почти половина из них (47%) теряли относительно немного – от 4 000 до 16 000 тенге.

Ущербы еще примерно 27% составили не более 4 000 тенге, однако нашлись и те, кто заявил о потере крупных сумм денег – примерно 1% казахстанцев лишились более 400 тыс. тенге из-за действий своих детей.

Крупные потери вероятнее связаны с тем, что маленькие неопытные пользователи столкнулись с мошенниками или посетили фишинговый сайт, в результате чего произвели платеж по незнанию. Впрочем, иногда дети без ведома родителей просто оформляли какие-либо подписки или же совершали покупки в онлайн-играх.

Чтобы не было таких случаев, перед тем, как дарить ребенку гаджет или давать ему доступ к платному сервису, важно объяснить, что перед совершением покупки в интернете стоит посоветоваться с родителями.

Также необходимо рассказать ребенку об опасностях в сети, отдельно отметив, что нельзя поддаваться щедрым предложениям в интернете или переходить по подозрительным ссылкам, вводить на таких ресурсах персональные и банковские данные.

Согласно данным опросов, лишь половина казахстанских родителей рассказывали своим детям об онлайн-угрозах. Из них 29% установили программу родительского контроля и 25% проверяет историю браузера.

"В основном родители контролируют детей с 4 до 11 лет. Они стремятся следить за тем, сколько времени те проводят в интернете, какими сайтами или программами пользуются", – рассказали аналитики.

Эксперты отмечают, что разговоры о цифровой грамотности необходимо вести регулярно, чтобы ребёнок не потратил по незнанию или случайности деньги родителей. Ранее мы подробно рассказывали о том, как защитить детей от мошенников в интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2016986-kak-kazahstantsy-teryayut-dengi-iz-za-deystviy-detey-v-internete/