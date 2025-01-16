Пострадавших от финансовой пирамиды ищут в Карагандинской области

В Карагандинской области начали расследование дела о финансовой пирамиде Live Good. Организатором называют женщину, которая привлекала вкладчиков через соцсети, передает ekaraganda.kz.

Ранее в регионе уже рассматривали уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd. Теперь же идет досудебное расследование по факту организации деятельности еще одной финансовой пирамиды с похожим названием - Live Good.

Сейчас Департаментом экономических расследований по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды Live Good на территории региона.

Сообщается, что гражданка через популярные социальные сети от имени инвестиционной компании Live Good на территории Карагандинской области организовала противоправную деятельность, в рамках которой жители региона вкладывали свои денежные средства.

В ДЭР отметили, что всем пострадавшим от деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО Live Good необходимо обращаться по следующим номерам: 8(7212) 56-70-00, 8775 455 73 97.

Ранее сообщалось, что в Караганде суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы за создание и руководство финансовой пирамидой.

А жительница Костаная предстала перед судом по обвинению в организации финансовой пирамиды Qnet, от действий которой пострадали 94 жителя региона.

Также в Кокшетау осуждены две жительницы города по обвинению в создании финансовой пирамиды Eolus.