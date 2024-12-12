Сколько денег вернули жертвам финансовых пирамид в Казахстане

В Казахстане завершили 68 уголовных дел по факту создания финансовых пирамид. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, но вернуть пока удалось только 13 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Финансовые пирамиды создаются с единственной целью – обмануть граждан, которые решили инвестировать свои деньги. Такой способ обмана появился очень давно, однако количество жертв не становится меньше.

Как сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу, с начала года в Казахстане завершили 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге.

Примечательно, что вернуть все деньги пострадавшим пока не удалось – на сегодняшний день возместили лишь 13 млрд тенге.

Стоит отметить, что пострадавших могло быть значительно больше. Только с начала текущего года в Интернете было выявлено 47 финансовых пирамид.

Порядка 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид было заблокировано, а также удалось закрыть почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн пользователей – потенциальных участников пирамид.

Проблема с финапирамидами в Казахстане усугубляется еще и тем фактом, что некоторые участники прекрасно осознают все риски, которые несет их участие в этом сомнительном предприятии. Однако они рассчитывают на то, что смогут подзаработать еще до того, как пирамиду закроют или она сама лопнет.

Такое отношение к финансовым пирамидам несет опасность. Граждане ставят под угрозу не только себя, но и других казахстанцев, которые доверятся им. Кроме того, шанс "положительного исхода" невелик. Важно помнить, что такие организации создаются для одной цели – принести деньги для своих создателей.

Поэтому казахстанцам следует помнить об основных признаках финпирамид, на которые необходимо обратить внимание перед тем, как принять решение инвестировать деньги:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий;

обязательное привлечение новых клиентов;

активная реклама в интернете;

компания не имеет регистрации в Казахстане или зарегистрирована недавно;

отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон;

вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.

В Агентстве финмониторинга также призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные организации, а при выявлении финансовой пирамиды обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Как распознать финансовую пирамиду, мы также подробно рассказывали в данном материале.