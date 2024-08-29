Могут ли казахстанцы отказаться от получения кредитов через банк

Некоторым казахстанцам звонят из "банков" и предлагают оформить отказ от получения кредитов. На самом деле это мошенники, которые хотят заполучить личные данные. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы уже привыкли к тому, что могут позвонить мошенники и, представившись сотрудником банка или полицейским, начать пугать оформленным злоумышленниками кредитом.

Однако, как отмечает медиа-портал FinGramota, сейчас некоторые мошенники действуют намного хитрее.

Как известно, с февраля 2024 года казахстанцы могут оформить добровольный запрет на оформление кредитов. Особенность этого инструмента заключается в том, что в скором времени банки будут обязаны списывать займы, если они по какой-то причине выдали их во время действия добровольного запрета.

Однако мошенники начали использовать этот механизм в своих интересах. Сначала они действуют "по-старинке": звонят потенциальной жертве, представляются сотрудником банка и заявляют об оформлении кредита. Как правило, гражданин начинает утверждать, что никакой заявки он не подавал.

Мошенник, предвидя такой ответ, сообщает, что заявку на кредит он аннулировал. Чтобы в будущем избежать такой ситуации, он предлагает воспользоваться сервисом "Стоп кредит" и отправляет ссылку на якобы официальный сайт банка, где нужно заполнить заявление на установление запрета.

На самом деле данная ссылка ведет на фишинговый сайт, созданный для сбора личной и финансовой информации. Заполнив форму на этом сайте, потребители передают аферистам свои персональные данные.

Важно помнить, что добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов оформляется не на сайтах банков, а в личном кабинете на портале "Электронного правительства" или же через мобильное приложение eGov Mobile. Сделать это может любой казахстанец всего в несколько "кликов" и совершенно бесплатно.

Эксперты также напомнили еще об одной популярной на данный момент мошеннической схеме: мошенники обзванивают граждан под видом сотрудников оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать.

Далее жертв просят продиктовать SMS-код, в результате чего подключается автоматическая переадресация звонков и сообщений, в том числе с SMS-кодами от банков, на номера мошенников, что позволяет им получить доступ к деньгам.

Поэтому казахстанцам нужно соблюдать осторожность и не поддаваться на уловки незнакомцев, которые высылают какие-либо инструкции, а также предлагают перейти по непонятным ссылкам через SMS-сообщения или в мессенджерах.