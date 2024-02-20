Казахстанцев призвали установить сервис "Стоп-кредит", чтобы защититься от мошенников

Власти в ходе пресс-конференции "О добровольном запрете на получение кредитов" призвали казахстанцев устанавливать сервис "Стоп-кредит", передает корреспондент NUR.KZ.

Сервис, по словам директора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Александра Терентьева, позволит защитить граждан от дистанционного мошенничества. Так, после подключения услуги, банки не смогут получить доступ к кредитному отчету клиента и, соответственно, оформить заем.

Подключить услугу можно на сайте или через приложение eGov. Запрет на выдачу кредитов пока можно оформить лишь на шесть месяцев, однако в скором времени, как сообщил Терентьев, "Стоп-кредит" начнет действовать без ограничений по времени.

"Что касается кредитных карт: я знаю, что сейчас они очень популярны. Если вы поставите "Стоп-кредит", даже те денежные средства, которые будут у вас по кредитной карте, они тоже будут вам не доступны. Но этот вопрос прорабатывается, чтобы не создать для наших граждан каких-то отрицательных моментов", - пояснил Терентьев.

Он также подчеркнул, что сегодня оказать поддержку и помощь можно лишь тем пострадавшим от мошенников, кто оформил заем путем удаленного доступа. Те же, кто оформил кредиты, самостоятельно придя в отделение банка, оказываются в более сложном положении.

Александр Терентьев отметил, что сегодня злоумышленники орудуют через самих жертв, заставляют их оформлять кредиты, действовать согласно продиктованным инструкциям и переводить средства. В таких случаях Терентьев призвал ни за что не верить так называемым представителям банка, а лучше связаться с кредитной организацией самостоятельно.