Как непостоянная работа создает финансовые риски для казахстанцев, рассказали аналитики

В Казахстане примерно до 20% от всей рабочей силы имеют нестабильную занятость. А это создает серьезные риски как для самих работников, так и для экономики страны. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане около 20% рабочей силы (до 1,8 млн человек) имеют нестабильную занятость, что создает риски для работников и экономики страны.

Прекариат в Казахстане характеризуется нестабильными трудовыми договорами, отсутствием социальных гарантий, зависимостью от онлайн-платформ, низкой предсказуемостью доходов и ограниченными карьерными перспективами.

По мнению аналитиков, Казахстану необходимо адаптировать нормативно-правовую базу к новым формам занятости, а работникам прекариата важно научиться управлять личными финансами в условиях нерегулярного дохода.

В Казахстане и других странах растет количество лиц, которых относят к особой социальной группы – прекариату. Их характеризует нестабильное трудоустройство, постоянный риск потери дохода и отсутствие социальных гарантий.

Как сообщает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", в Казахстане прекариат формируется под влиянием цифровизации, развития платформенной экономики (онлайн-сервисы, фриланс), а также общей экономической волатильности.

При этом отмечается, что доля такой социальной группы в Казахстане предположительно может достигать 10-20% от всей рабочей силы, или от 900 тысяч до 1,8 млн человек.

Признаки прекариата

Как сообщается в источнике, лица, которые относятся к подобной группе, характеризуются следующими особенностями:

нестабильные трудовые договоры – краткосрочные контракты или вовсе отсутствие какого-либо оформления, что характерно для сферы услуг и торговли, для удаленной или проектной работы в digital-секторе;

– краткосрочные контракты или вовсе отсутствие какого-либо оформления, что характерно для сферы услуг и торговли, для удаленной или проектной работы в digital-секторе; отсутствие социальных гарантий – пенсия, медстраховка и оплачиваемый отпуск становятся недоступными из-за работы без договоров (проблема особенно актуальна для фрилансеров, курьеров, таксистов и так далее);

– пенсия, медстраховка и оплачиваемый отпуск становятся недоступными из-за работы без договоров (проблема особенно актуальна для фрилансеров, курьеров, таксистов и так далее); зависимость от онлайн-платформ – зависимость от алгоритмов и рейтингов платформ, через которые происходит поиск заказов, делает положение таких работников уязвимым;

– зависимость от алгоритмов и рейтингов платформ, через которые происходит поиск заказов, делает положение таких работников уязвимым; низкая предсказуемость доходов – им сложнее планировать бюджет, копить деньги и рассчитывать нагрузку при оформлении займов;

– им сложнее планировать бюджет, копить деньги и рассчитывать нагрузку при оформлении займов; ограниченные карьерные перспективы – из-за нестабильных контрактов у работника, как правило, нет четкой траектории профессионального роста, а работодатели не инвестируют в повышение их квалификации или обучение.

Соответственно, указанные условия непосредственно влияют на уровень жизни казахстанцев, которых можно отнести к данной категории.

Уволенный сотрудник. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Риски для самих работников и государства

Как отмечается в источнике, подобная занятость создает условия для социальной незащищенности казахстанцев и неравенства.

Это связано с тем, что у них может сформироваться недостаточно накоплений на старость – нужные отчисления не будут производиться без официального трудоустройства. А трудовой стаж будет небольшим, что также повлияет на размер пенсии, пособий и различных выплат.

В результате это может привести к росту уровня бедности среди прекариата – они будут вынуждены самостоятельно решать проблемы с медицинской страховкой, пенсионными накоплениями и так далее.

Возрастет и нагрузка на государство, которому придется тратить больше бюджетных средств на их поддержку.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом создается риск для экономики в виде дефицита высококвалифицированных кадров, так как снижается мотивация к долгосрочным инвестициям в человеческий капитал (курсы, тренинги, специализация).

"Казахстану важно адаптировать нормативно-правовую базу к новым формам занятости, чтобы представители прекариата получали хотя бы базовые социальные гарантии (минимальные страховые и пенсионные отчисления, прозрачные условия работы на платформах).

Работникам прекариата необходимо знать, как планировать бюджет в условиях нерегулярного дохода, формировать "подушку безопасности" и управлять личными финансами более рационально", – отмечается в источнике.

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