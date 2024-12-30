Как непостоянная работа создает финансовые риски для казахстанцев, рассказали аналитики

В Казахстане примерно до 20% от всей рабочей силы имеют нестабильную занятость. А это создает серьезные риски как для самих работников, так и для экономики страны. Об этом читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане около 20% рабочей силы (до 1,8 млн человек) имеют нестабильную занятость, что создает риски для работников и экономики страны.
- Прекариат в Казахстане характеризуется нестабильными трудовыми договорами, отсутствием социальных гарантий, зависимостью от онлайн-платформ, низкой предсказуемостью доходов и ограниченными карьерными перспективами.
- По мнению аналитиков, Казахстану необходимо адаптировать нормативно-правовую базу к новым формам занятости, а работникам прекариата важно научиться управлять личными финансами в условиях нерегулярного дохода.
В Казахстане и других странах растет количество лиц, которых относят к особой социальной группы – прекариату. Их характеризует нестабильное трудоустройство, постоянный риск потери дохода и отсутствие социальных гарантий.
Как сообщает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", в Казахстане прекариат формируется под влиянием цифровизации, развития платформенной экономики (онлайн-сервисы, фриланс), а также общей экономической волатильности.
При этом отмечается, что доля такой социальной группы в Казахстане предположительно может достигать 10-20% от всей рабочей силы, или от 900 тысяч до 1,8 млн человек.
Признаки прекариата
Как сообщается в источнике, лица, которые относятся к подобной группе, характеризуются следующими особенностями:
- нестабильные трудовые договоры – краткосрочные контракты или вовсе отсутствие какого-либо оформления, что характерно для сферы услуг и торговли, для удаленной или проектной работы в digital-секторе;
- отсутствие социальных гарантий – пенсия, медстраховка и оплачиваемый отпуск становятся недоступными из-за работы без договоров (проблема особенно актуальна для фрилансеров, курьеров, таксистов и так далее);
- зависимость от онлайн-платформ – зависимость от алгоритмов и рейтингов платформ, через которые происходит поиск заказов, делает положение таких работников уязвимым;
- низкая предсказуемость доходов – им сложнее планировать бюджет, копить деньги и рассчитывать нагрузку при оформлении займов;
- ограниченные карьерные перспективы – из-за нестабильных контрактов у работника, как правило, нет четкой траектории профессионального роста, а работодатели не инвестируют в повышение их квалификации или обучение.
Соответственно, указанные условия непосредственно влияют на уровень жизни казахстанцев, которых можно отнести к данной категории.
Риски для самих работников и государства
Как отмечается в источнике, подобная занятость создает условия для социальной незащищенности казахстанцев и неравенства.
Это связано с тем, что у них может сформироваться недостаточно накоплений на старость – нужные отчисления не будут производиться без официального трудоустройства. А трудовой стаж будет небольшим, что также повлияет на размер пенсии, пособий и различных выплат.
В результате это может привести к росту уровня бедности среди прекариата – они будут вынуждены самостоятельно решать проблемы с медицинской страховкой, пенсионными накоплениями и так далее.
Возрастет и нагрузка на государство, которому придется тратить больше бюджетных средств на их поддержку.
При этом создается риск для экономики в виде дефицита высококвалифицированных кадров, так как снижается мотивация к долгосрочным инвестициям в человеческий капитал (курсы, тренинги, специализация).
"Казахстану важно адаптировать нормативно-правовую базу к новым формам занятости, чтобы представители прекариата получали хотя бы базовые социальные гарантии (минимальные страховые и пенсионные отчисления, прозрачные условия работы на платформах).
Работникам прекариата необходимо знать, как планировать бюджет в условиях нерегулярного дохода, формировать "подушку безопасности" и управлять личными финансами более рационально", – отмечается в источнике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2205947-kak-nepostoyannaya-rabota-sozdaet-finansovye-riski-dlya-kazahstancev-rasskazali-analitiki/