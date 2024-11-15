Нетрудоспособных граждан становится больше в Казахстане, заявляют эксперты

Казахстан достиг рекордного уровня демографической нагрузки за последние десять лет - на каждую тысячу людей приходится 748 иждивенцев, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, на одну тысячу трудоспособных граждан в Казахстане сейчас приходится почти 750 нетрудоспособных, детей и пожилых. Наибольшая демографическая нагрузка в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Самые низкие значения зафиксированы в Алматы и Астане.

В стране растет число нетрудоспособных казахстанцев, считают эксперты.

По прогнозу центра трудовых ресурсов, через четыре года оно начнет снижаться. Но уже к 2035 году будет новый виток роста рождаемости. А к 2050 году на тысячу трудоспособных граждан будет приходиться 799 иждивенцев.

По данным телеканала, в 2021 году индикатор продолжительности жизни составлял 68,4 года у мужчин и 73,8 года у женщин. Эксперты полагают, что через 25 лет мужчины будут жить почти до 75 лет, а женщины - до 80-ти. Также согласно прогнозам ООН, к этому времени численность людей старше 65 лет на планете удвоится, а пожилые будут составлять 16% населения.

По словам экспертов, необходимо стимулировать рождаемость. Иначе в будущем стареющее население ляжет нагрузкой на экономику.

"Необходимо будет повышать налоги. Нагрузка на социальную структуру, выплата пенсий - особенно это будет ощущаться в период экономических кризисов", - считает финансовый советник "R-Finance" Арман Байганов.

Отмечается, что все больше молодых людей предпочитают продлевать обучение, переходя из колледжей в вузы или магистратуру. Чтобы не столкнуться с кризисами, государственная политика должна ориентироваться на более эффективном распределении трудовых ресурсов по секторам и регионам, уверены эксперты.

"Мы видим тенденцию, что более миллиона рабочих мест будет создано для работников с техническим или профессиональным образованием. В первую очередь это слесари, ремонтники сварщики токари. В связи с демографическими тенденциями идет спрос на работников сферы образования, прогнозируется рост спроса на сотрудников сферы здравоохранения", - отмечает эксперт рынка труда Александра Молчановская.

В целом эксперты сходятся во мнении, что решением проблемы может стать стимуляция казахстанцев переезжать в регионы с дефицитом трудовых ресурсов. Однако нынешняя программа переселения на север не принесла желаемых результатов - часть участников вернулась в свои города.

Поэтому, как считают эксперты, в Казахстане стоит усовершенствовать программу, чтобы сделать ее более привлекательной.

Весной сообщалось, что казахстанский рынок труда продолжает изменяться и адаптироваться к требованиям современного мира. О том, как трансформировалась сфера занятости, какие специальности пользуются спросом и в каких отраслях наблюдается дефицит кадров - мы писали здесь.

Эксперты также рассказывали, что ждет казахстанский рынок труда и почему важно начинать подготовку кадров уже сейчас.

А недавно депутат мажилиса Анас Баккожаев заявил, что в казахстанских регионах не знают, что делать с безработными. Его поддержала глава Минтруда и привела в пример Китай.

Глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова согласилась с мнением депутата, заявив, что некоторые граждане без знаний и опыта отказываются от работы за 300 тысяч тенге и требуют 800 тысяч.

"Любовь к работе, трудолюбие мы должны воспитывать с семьи. Для сравнения, в Китае дети привлекаются к работе, то есть они с малого возраста в семье прививают любовь к труду. Это нужно регулировать не только в воспитательно-идеологической работе, но и регулировать законодательно. Нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы", - считает министр.

Также недавно в интервью NUR.KZ министр Жакупова высказывала свое отношение к тунеядству и вопросам работоспособности нынешней молодежи.