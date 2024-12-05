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Скачок курса доллара: почему казахстанцам не начислили премии как в 2022 году

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Деньги и калькулятор лежат на столе.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У главы Нацбанка в кулуарах сената спросили, почему в этом году при росте доллара казахстанцам не выплачивают компенсацию по депозитам как это было в 2022 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили главе НБ Тимуру Сулейменову, что в 2022-м году, когда курс доллара к тенге также вырос, Нацбанк Казахстана принял решение начислить компенсацию (премию) для депозитов, если казахстанцы не будут снимать с него деньги в течение года.

"Это были совершенно другие геополитические обстоятельства, это первое. И тогда курс, как вы помните, он прыгнул очень сильно, примерно с 400 до 530. То есть там была совершенно другая ситуация.

Второе. На тот момент ставки по депозитам были в районе 8-9%. Или под 15% (сейчас – прим. ред.). Это разные вещи. Тогда, действительно, и правительство, и Нацбанк решили, что для того, чтобы люди не стали выводить эти деньги и покупать доллары, нужно их удержать и дать им вот эту государственную премию", - ответил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что сейчас Нацбанк считает, что ставка по депозитам и так достаточно высокая.

"И честно, даже на личном уровне я считаю, что хранение на депозите в тенге проще, чем в долларе. Поэтому такая программа не предусматривается. Тем более, что она влечет за собой достаточно большие фискальные расходы. У государства сейчас достаточно ограниченные финансовые ресурсы, поэтому так", - сообщил Сулейменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2196594-pochemu-kazahstancam-ne-nachislyayut-premiyu-na-depozity-kak-eto-bylo-pri-roste-dollara-v-2022-godu/

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