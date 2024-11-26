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Выдачи автокредитов и ипотек резко выросли в Казахстане

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Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре выдачи автокредитов в Казахстане выросли сразу на 32% за месяц, а ипотек – на 9%. За год рост составил 27% и 44%. Сколько казахстанцев оформили новые займы, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, объем кредитного портфеля физических лиц на 1 ноября 2024 года в Казахстане составил 23,1 трлн тенге – столько 9 млн заемщиков должны по 37,2 млн займов банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и другим кредитным учреждениям.

Общие остатки по основному долгу между тем за месяц выросли несильно – на 1,6%, а численность населения, имеющего кредиты – всего на 0,3%. Но, если смотреть по видам кредитования, то в некоторых из них рост более внушительный.

Кредитный портфель физических лиц
Кредитный портфель физических лиц. Инфографика: Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub

Так, например, общие объемы выдач кредитов в октябре составили 1,3 трлн тенге, упав по сравнению с сентябрем на 6%.

На снижение главным образом повлияли потребительские кредиты без залога, где показатель за месяц упал почти на 17%, до 783 млрд тенге. Произошло это из-за снижения числа самих выдач: в октябре было оформлено 2,7 млн займов, что на 22% меньше, чем было в сентябре 2024 года и является минимумом с сентября 2023 года.

При этом резкий рост продемонстрировало автокредитование: объемы выдач выросли на 32% за месяц, до 184 млрд тенге. За год рост составил 27%. Число новых контрактов имеет похожую динамику: 23,3 тыс. единиц, что на 29% больше, чем было месяцем ранее.

Выдачи ипотеки четвертый месяц подряд держатся выше отметки в 200 млрд тенге: в октябре 2024 года было 220,1 млрд, что на 9% больше, чем в сентябре, и на целых 44% больше октября 2023 года. Число контрактов выросло на 11%, почти до 12,9 тыс., их оформило более 12,8 тыс. заемщиков.

Общий портфель ипотеки, к слову, добрался к 1 ноября до 6,4 трлн тенге, эта сумма приходится на 612 тыс. контрактов и 585 тыс. человек.

Выдачи кредитов физическим лицам
Выдачи кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub

Напомним, что средний размер автокредита в Казахстане по данным на 1 октября составляет 6,2 млн тенге, а ипотеки – 10,9 млн тенге. А по беззалоговым потребительским займам, выданным физическим лицам, казахстанцы в среднем должны 1,37 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2192397-vydachi-avtokreditov-i-ipotek-rezko-vyrosli-v-kazahstane/

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