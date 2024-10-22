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Эзотерика

Почему казахстанцам нужно проверить, сколько ЭЦП открыто на их имя

Опубликовано:

Женщина держит смартфон
Смартфон и ноутбук. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Возможность подписывать документы удаленно может нести риски. А на имя казахстанцев могут оформить несколько ЭЦП. О том, как проверить их количество и отозвать лишние, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане электронная цифровая подпись (ЭЦП) может нести риски, если попадет в руки мошенников, которые могут использовать ее для сомнительных сделок или получения доступа к личным данным.
  • Казахстанцам рекомендуется проверить количество оформленных на их имя ЭЦП на сайте Национального удостоверяющего центра и при необходимости отозвать лишние.
  • Для защиты от мошенничества с ЭЦП важно не передавать ее посторонним лицам, не сообщать коды от номера 1414 и регулярно менять пароли к электронным подписям.

В Казахстане электронная цифровая подпись (ЭЦП) используется для удостоверения личности в различных цифровых сервисах, включая подписание документов и получение госуслуг.

Однако, как и любая технология, ЭЦП может быть использована мошенниками, если они получат доступ к ней. Это может произойти по разным причинам: от передачи кода в SMS-сообщении от номера 1414 до оформления ЭЦП с помощью "посредников".

При этом риски актуальны как для юридических, так и физических лиц.

Как мошенники могут воспользоваться ЭЦП

Как сообщает портал FinGramota.kz, цифровая подпись может оказаться источником некоторых рисков для их владельцев, если они не будут проявлять осторожность и внимательность к личным данным.

"Если вы потеряете ЭЦП или отдаете ее посторонним лицам под предлогом помощи в чем-либо, то они получают доступ ко всем вашим личным данным.

Злоумышленники могут использовать ЭЦП для сомнительных сделок, прописать в квартире посторонних людей или переоформить ваш автомобиль", – отмечается в источнике.
Человек сидит за ноутбуком
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

А как ранее отметили в egov.kz, помимо передачи ЭЦП, казахстанцы могут стать жертвами мошенников, сообщая коды, полученные от номера 1414. Поэтому важно проверить, какие ЭЦП имеются, и поменять пароли для них при необходимости.

Как проверить наличие ЭЦП

На сайте Национального удостоверяющего центра казахстанцам доступны различные услуги, связанные с электронной цифровой подписью: перевыпуск, отзыв, смена пароля и список оформленных ключей.

Для получения той или иной услуги необходимо пройти авторизацию с помощью ЭЦП и во вкладке "Мои ключи ЭЦП" выбрать нужную услугу.

Так, при выборе строки "Список ключей ЭЦП" откроется страница, на которой будут отражены все действующие электронные подписи на имя пользователя с данными о дате их оформления и срока действия.

И если будут обнаружены лишние ключи, то их можно отозвать, нажав кнопку "Редактировать" под каждой из электронных подписей. В открывшемся окне (в нижней ее части) нужно выбрать причину отзыва, поставить соответствующую галочку и нажать кнопку "Отозвать".

Также можно сменить пароль к ЭЦП, особенно если они были открыты в ЦОНах или с помощью третьих лиц.

Ранее мы рассказывали, как мошенники воруют у казахстанцев деньги с помощью медуслуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2176797-pochemu-kazahstancam-nuzhno-proverit-skolko-ecp-otkryto-na-ih-imya/

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