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30 лет независимости Казахстана

9 из 10 ювелирных украшений в Казахстане – подделка или контрабанда, сообщают аналитики

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Оценка драгоценностей
Доллары и золотые украшения. Иллюстративное фото: miriam-doerr/Getty Images

Ювелирные изделия, продаваемые по серым схемам, несут угрозу как для самих покупателей, так и для государства. При этом контрабандой ввозится 90% всех изделий. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Ювелирные изделия являются драгоценными предметами, которые должны отвечать определенным требованиям в вопросах качества, их реализации и даже перевозки.

Например, можно получить штраф до 30 МРП (10 350 тенге на 2023 год и 110 760 тенге на 2024 год) за неправильную перевозку драгоценностей через границу.

Как сообщает Telegram-канал Finance.kz, 90% подобных изделий в Казахстане могут иметь плохое качество и ввозятся незаконно.

Рынок "ювелирки"

"Лига ювелиров Казахстана считает, что более 90% рынка ювелирных изделий состоит из контрафактных и контрабандных изделий. Они имеют низкую пробу или не проходили процедуру пробирования и клеймения", – указывается в сообщении источника.

То есть около 9 из 10 драгоценных украшений могут иметь сомнительное качество. А ведь подобные товары иногда даже приобретаются в качестве инвестиционного инструмента.

В то же время "серые" или вовсе незаконные продавцы изделий из драгоценных металлов и камней не платят налоги. А честные участники рынка в результате сталкиваются со сложной ситуацией.

Напомним, что в Казахстане также существует проблема с уклонением от налогов представителями бизнеса.

Изделия из золота и часы
Золотые украшения. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как с этим планируют бороться

Как сообщают в Finance.kz, легальные участники рынка ювелирных изделий надеются на внедрение цифровой маркировки соответствующих товаров. Она должна защитить покупателей от подделок.

А рынок драгоценностей может стать более прозрачным и измеримым, а также получить дополнительный импульс для развития.

Для этого даже был запущен пилотный проект в марте 2022 года, в котором могли принять участие производители, импортеры, оптовики, розничные продавцы и даже ломбарды.

"Для бизнеса участие в пилотном проекте позволит бесплатно протестировать функционал информационной системы маркировки, отработать интеграцию процесса маркировки в текущие производственные процессы, апробировать различные способы нанесения кодов маркировки", – отмечается в источнике.

Напомним, что подобные меры также внедряются и в сфере продажи обуви. При этом маркировка не должна привести к ее подорожанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2053133-9-iz-10-yuvelirnyh-ukrasheniy-v-kazahstane-kontrafaktnye-ili-kontrabandnye-soobschayut-analitiki/

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