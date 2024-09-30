Сколько на самом деле казахстанцы тратят на образование

По официальным данным, средние расходы казахстанцев на образование за прошлый год составили 78,6 тыс. тенге на душу населения. Однако реальные траты намного выше. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Вместе с ростом цен на товары и услуги в Казахстане растут и расходы граждан, в том числе, например, на образование. В 2023 году они выросли сразу на 29,1% и составили 78,6 тыс. тенге в год в среднем на семью.

Данная сумма может выглядеть небольшой, особенно если учесть стоимость высшего образования в Казахстане. Однако нужно помнить, что это усредненный среди домохозяйств страны показатель. В исследовании расходов приняла участие лишь небольшая часть населения страны, а результаты в итоге применили ко всем семьям в целом.

Между тем реальные расходы на образование гораздо выше. К такому выводу пришли аналитики микрофинансовой организации "Робокэш.кз" после проведения соцопроса, в котором приняли участие не менее 1,5 тыс. казахстанских семей с детьми.

Сколько денег уходит на детсады и школы

Как сообщили 46% респондентов, даже обучение детей в возрасте от 2 до 6 лет в государственном детском саду может обходиться для семей от 15 тыс. до 50 тыс. тенге в месяц, то есть от 180 тыс. до 600 тыс. тенге в год. Это в разы выше среднедушевого показателя за 2023 год.

Примечательно, что у многих опрошенных казахстанцев дети обучаются в частных детских садах, где расценки гораздо выше. Так, 67% из них заявили, что тратят на детсад от 70 до 150 тыс. тенге в месяц.

Еще около 7% респондентов ответили, что расходы достигают 300 тыс. тенге в месяц. Остальные платят не более 70 тыс. тенге на обучение детей в частных детских садах.

Накопления на учебу. Иллюстративное фото: Miljan Živkovi/Getty Images

Что касается школ, то здесь расходы у 68% семей варьируются от 10 тыс. до 50 тыс. тенге в месяц. В эту сумму входит покупка формы, учебников и канцелярских принадлежностей.

В частных школах расходы начинаются от 200 тыс. тенге (24% опрошенных). А тратят на школьные расходы ребенка не более 20 тыс. тенге в месяц лишь 8% семей.

Сколько тратят на обучение после школы

После окончания школы получить образование можно как бесплатно, так и на платной основе. Так, бесплатное образование в колледже получают дети 35% респондентов, на платной основе в госучреждениях обучаются 31% студентов, а в частных колледжах – 24%.

Те граждане, чьи дети учатся в государственных учреждениях платно, тратят порядка 20-50 тыс. тенге в месяц. В частных колледжах затраты выше: от 60 тыс. до 120 тыс. тенге в месяц.

Самые значительные расходы у граждан, которые отправили своих детей получать высшее образование. Таких 27% опрошенных.

Согласно их ответам, в частных вузах расходы составляют примерно 100-300 тыс. тенге в месяц, то есть в среднем от 1 млн тенге за учебный год. В эту сумму входит не только оплата обучения, но и расходы на проезд, проживание, одежду и прочие побочные траты.

Таким образом, согласно результатам опроса, в среднем по стране расходы на одного дошкольника составляют 20 тыс. тенге в месяц, на школьника – 45 тыс. тенге и 60 тыс. тенге – на студента.

Большинство респондентов при этом считают, что в будущем расходы будут только расти. По их мнению связано это будет, в частности, с инфляцией в стране (27%) и ежегодным удорожанием обучения (82%).