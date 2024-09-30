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Сколько на самом деле казахстанцы тратят на образование

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монеты лежат стопками
Деньги. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

По официальным данным, средние расходы казахстанцев на образование за прошлый год составили 78,6 тыс. тенге на душу населения. Однако реальные траты намного выше. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Вместе с ростом цен на товары и услуги в Казахстане растут и расходы граждан, в том числе, например, на образование. В 2023 году они выросли сразу на 29,1% и составили 78,6 тыс. тенге в год в среднем на семью.

Данная сумма может выглядеть небольшой, особенно если учесть стоимость высшего образования в Казахстане. Однако нужно помнить, что это усредненный среди домохозяйств страны показатель. В исследовании расходов приняла участие лишь небольшая часть населения страны, а результаты в итоге применили ко всем семьям в целом.

Между тем реальные расходы на образование гораздо выше. К такому выводу пришли аналитики микрофинансовой организации "Робокэш.кз" после проведения соцопроса, в котором приняли участие не менее 1,5 тыс. казахстанских семей с детьми.

Сколько денег уходит на детсады и школы

Как сообщили 46% респондентов, даже обучение детей в возрасте от 2 до 6 лет в государственном детском саду может обходиться для семей от 15 тыс. до 50 тыс. тенге в месяц, то есть от 180 тыс. до 600 тыс. тенге в год. Это в разы выше среднедушевого показателя за 2023 год.

Примечательно, что у многих опрошенных казахстанцев дети обучаются в частных детских садах, где расценки гораздо выше. Так, 67% из них заявили, что тратят на детсад от 70 до 150 тыс. тенге в месяц.

Еще около 7% респондентов ответили, что расходы достигают 300 тыс. тенге в месяц. Остальные платят не более 70 тыс. тенге на обучение детей в частных детских садах.

Как начать копить на учебу своего ребенка в Казахстане
Накопления на учебу. Иллюстративное фото: Miljan Živkovi/Getty Images

Что касается школ, то здесь расходы у 68% семей варьируются от 10 тыс. до 50 тыс. тенге в месяц. В эту сумму входит покупка формы, учебников и канцелярских принадлежностей.

В частных школах расходы начинаются от 200 тыс. тенге (24% опрошенных). А тратят на школьные расходы ребенка не более 20 тыс. тенге в месяц лишь 8% семей.

Сколько тратят на обучение после школы

После окончания школы получить образование можно как бесплатно, так и на платной основе. Так, бесплатное образование в колледже получают дети 35% респондентов, на платной основе в госучреждениях обучаются 31% студентов, а в частных колледжах – 24%.

Те граждане, чьи дети учатся в государственных учреждениях платно, тратят порядка 20-50 тыс. тенге в месяц. В частных колледжах затраты выше: от 60 тыс. до 120 тыс. тенге в месяц.

Самые значительные расходы у граждан, которые отправили своих детей получать высшее образование. Таких 27% опрошенных.

Согласно их ответам, в частных вузах расходы составляют примерно 100-300 тыс. тенге в месяц, то есть в среднем от 1 млн тенге за учебный год. В эту сумму входит не только оплата обучения, но и расходы на проезд, проживание, одежду и прочие побочные траты. 

Таким образом, согласно результатам опроса, в среднем по стране расходы на одного дошкольника составляют 20 тыс. тенге в месяц, на школьника – 45 тыс. тенге и 60 тыс. тенге – на студента.

Большинство респондентов при этом считают, что в будущем расходы будут только расти. По их мнению связано это будет, в частности, с инфляцией в стране (27%) и ежегодным удорожанием обучения (82%).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2167539-skolko-na-samom-dele-kazahstancy-tratyat-na-obrazovanie/

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