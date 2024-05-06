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Цены на куртки и костюмы для школьников сильно выросли в Казахстане

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Девочка выбирает платье на вешалке
Девочка. Иллюстративное фото: freepik.com

По итогам марта стоимость одежды в Казахстане выросла в среднем на 10% за год. Особенно подорожал детский сегмент – плюс 11%. Подробности о росте цен читайте в материале NUR.KZ.

В прошлом году эксперты зафиксировали увеличение расходов на одежду среди казахстанцев. Тогда это явление было связано не столько с ростом цен на товары, сколько с отложенным спросом – многие семьи ждали подходящего времени, чтобы закупиться одеждой.

В текущем году можно также ожидать увеличение расходов казахстанцев, ведь цены на одежду сильно выросли. Как сообщает портал EnergyProm, в марте в целом по стране рост цен составил 10% за год:

  • мужская одежда подорожала на 9,1%;
  • женская – на 10,4%;
  • детская – на 11%.

Самый сильный рост цен зафиксирован в области Ұлытау – плюс 15,7% за год, а в области Жетісу подорожание было самым слабым – лишь 2,5%. В Астане цены за год выросли на 12,9%, в Шымкенте – на 10,3%, а в Алматы – на 8%.

Рост цен на одежду в Казахстане
Рост цен на одежду в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Если же рассмотреть отдельные категории, то окажется, что сильнее всего среди детской одежды цены выросли на демисезонные куртки для детей школьного возраста – сразу на 15,1%.

Также сильно подорожали костюмы для детей школьного возраста и детские джемперы – на 14,9% в каждой из категорий.

Детская одежда в региональном разрезе заметнее всего подорожала в Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областях: на 33,4%, 18,5% и 15,2% соответственно.

Рост цен на детскую одежду
Рост цен на детскую одежду. Инфографика: energyprom.kz

Среди женской одежды сильнее всего выросли цены на куртки-ветровки – сразу на 15,1%, а следом идут пуховики – 14%. Заметно подорожали трусы – на 12,9%, джемперы – на 12,5%, меховые шубы – на 11,8%, пальто – на 11,7%, колготки – на 11,2%, футболки – на 10,8%, а также сорочки – на 10,3%,

Цены на женскую одежду сильнее всего выросли в Атырауской, Карагандинской и Мангистауской областях: на 18,9%, 18,6% и 17,9% соответственно.

Рост цен на женскую одежду
Рост цен на женскую одежду. Инфографика: energyprom.kz

Мужская одежда отличилась самым невысоким ростом цен. Например, ветровки за год подорожали на 13,8%, а джемперы – на 12,9%. Пуховики выросли в цене на 10,1%, а спортивные костюмы – на 8,6%.

Мужская одежда сильнее всего подорожала в области Ұлытау – на 15,1%, а также в Карагандинской области – на 14,7% и в Астане – на 12,2%.

Рост цен на мужскую одежду
Рост цен на мужскую одежду. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что на фоне роста цен Казахстан увеличивает объемы импорта одежды. Из стран СНГ за первые два месяца 2024 года завезли 9,5 тыс. тонн одежды, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, а из других стран – 18,6 тыс. тонн, что на 25,2% больше.

Стоит отметить, что рост цен на одежду и обувь фиксировался и в 2023 году. Например, в июле годовое удорожание было даже выше текущего – 15,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2096651-ceny-na-kurtki-i-kostyumy-dlya-shkolnikov-silno-vyrosli-v-kazahstane/

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