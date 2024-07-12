Пострадавших от интернет-мошенников становится больше в Казахстане

С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировали почти 10 тыс. случаев онлайн-мошенничества. Чаще всего граждан обманывали во время онлайн-покупок товаров. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане растет активность интернет-мошенников. Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, за 6 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировали 9 936 случаев онлайн-мошенничества – это сразу на 4,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Важно учитывать тот факт, что в действительности таких фактов может быть значительно больше. В статистике идет речь только о зарегистрированных случаях, то есть, когда жертва обратилась в полицию.

Активнее всего аферисты используют маркетплейсы, интернет-аукционы и онлайн-объявления, то есть они получают деньги, но обманывают покупателей с товаром. За полгода было зафиксировано 2 417 таких случаев.

Следом идет фишинг – мошенники "выуживают" конфиденциальную информацию своих жертв, а затем используют ее в своих целях, например, для входа в онлайн-банкинг. Всего зарегистрировали 2 393 случая.

Случаи онлайн-мошенничества. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В региональном разрезе больше всего случаев интернет-мошенничества было зарегистрировано в Астане (2 204 случая), а на втором месте – Алматы (1 048 случаев).

Таким образом, казахстанцам важно помнить о своей безопасности в Интернете. Нельзя заходить на сомнительные сайты и оставлять там конфиденциальную информацию, осторожно выбирать продавцов во время онлайн-покупок и всегда читать о них отзывы, а также не принимать видеозвонки от незнакомых пользователей.