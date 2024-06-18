Уголовная статья из-за обмена валют: к казахстанцам обратились в АФМ

Жителей Казахстана предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, особенно в преддверии отпусков, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, сообщается в Telegram-канале АФМ.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги из банкомата - сохранять чеки.

Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты (call center: 1458).

Расследование дел, связанных с изготовлением, хранением, перемещением или сбытом поддельных денег является исключительной подследственностью Агентства по финансовому мониторингу и его территориальных подразделений.

Согласно статданным, с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 году - 45 уголовных дел, в 2022 году - 44 уголовных дела).

Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в российских рублях - 2 штуки на сумму 10 тыс. рублей.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге.

Добавим, согласно статье 231 УК РК, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказываются лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Шымкенте мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы после того, как он был задержан с поличным при реализации поддельных 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США.

В июле прошлого года представители АФМ сообщили, что в стране стали чаще выявлять поддельные купюры.