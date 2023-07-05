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30 лет независимости Казахстана

Фальшивые банкноты стали чаще находить в Казахстане: жителей попросили проверять купюры

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Купюры тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители АФМ сообщили, что в стране стали чаще выявлять поддельные купюры. Что нужно делать при обнаружении поддельных банкнот, объяснили в официальном Telegram-канале ведомства.

"АФМ предупреждает об участившихся фактах выявления сбыта поддельных купюр. В связи с этим, просим вас быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинность банкноты при обмене", – отметили в Агентстве по финмониторингу.

В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия "1458".

Подчеркивается, что обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, но за их сбыт предусмотрена уголовная ответственность.

"Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Проводите обменные операции только в банках второго уровня и официальных точках обмена валют", – предупредили специалисты.

О том, на что нужно обратить внимание при проверке банкноты ранее рассказывали специалисты ведомства.

Напомним, в апреле стало известно, что злоумышленники в Алматы сбывали поддельные денежные купюры номиналом 10 тыс. тенге.

При этом в прошлом году сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу задержали предполагаемых фальшивомонетчиков. У них обнаружили поддельные купюры на сумму свыше 55 тыс. долларов.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 231, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг.

Так, изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом те же деяния, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в крупном размере (более 1,7 млн тенге);
  • с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, если эти преступления были совершены преступной группой, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027721-falshivye-banknoty-stali-chasche-nahodit-v-kazahstane-zhiteley-poprosili-proveryat-kupyury/

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