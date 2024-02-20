Казахстанца задержали с поличным при сбыте поддельных долларов

Казахстанец был задержан с поличным при попытке сбыть поддельные доллары США в одном из кафе Шымкента. За это ему вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, уголовное дело по данному факту расследовано Департаментом АФМ по Шымкенту.

"Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США", - рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным. Мужчина приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Агентство по финансовому мониторингу призвало граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.

"В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по ст.231 УК РК", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в крупном размере; с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее жителей Шымкента осудили за реализацию фальшивых купюр. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.