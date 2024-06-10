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Сколько денег придется потратить казахстанцам для работы за границей

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Мужчина кладет деньги в задний карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трудоустройство за границей привлекает казахстанцев по разным причинам. Однако для достижения этой цели могут понадобиться немалые суммы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • В 2023 году около 194 тыс. казахстанцев работали за границей, большинство из которых мужчины, и популярным направлением была Россия с 163 тыс. человек.
  • Трудовые мигранты из Казахстана также часто выбирают Польшу, Южную Корею и Великобританию, где уровень дохода выше, но и расходы на переезд значительнее.
  • Хотя трудовая миграция в Европу может быть привлекательной из-за высоких зарплат, существуют риски мошенничества, поэтому важно тщательно проверять компании по трудоустройству.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Трудовая миграция является распространенным явлением во множестве стран, включая и Казахстан.

Как сообщает сайт Finprom.kz, в 2023 году около 194 тыс. казахстанцев работали за границей. Из них 57% составляли мужчины, а на женщин приходилось 43%. При этом большая часть трудовых мигрантов – жители Костанайской области.

Популярные направления

Среди множества стран наиболее популярным направлением для казахстанцев, уехавших на заработки в 2023 году, оказалась Россия – 163 тыс. человек. Однако есть и другие распространенные направления:

  • Польша – 13 тыс. человек;
  • Южная Корея – 6 тыс. человек;
  • Великобритания – 5 тыс. человек;
  • прочие страны – на них приходится 7 тыс. человек.

Как отмечается в источнике, такой выбор направлений связан не только с географической близостью РФ, но также и с вопросами стоимости трудовой миграции, визового режима, языка и так далее.

При этом стоимость расходов и зарплаты будут существенно отличаться.

Сравнительная таблица
Вакансии, зарплаты и расходы по странам для трудовой миграции. Источник: Finprom.kz

Зарплаты и стоимость переезда для работы

Поездка в Россию может затребовать от казахстанцев минимальных расходов – все зависит от выбора способа передвижения (самолет, поезд, автотранспорт). При этом не требуется прочих крупных расходов. Однако и предлагаемые зарплаты будут ниже, чем в других странах:

  • менеджер по продажам – эквивалент от 300 до 986 тыс. тенге;
  • сортировщик – 486 тыс. тенге;
  • рабочий на пищевое производство – 455 тыс. тенге;
  • комплектовщик в северных регионах – от 600 тыс. до 1,2 млн тенге.

Для сравнения, средняя зарплата в Казахстане составила 382 279 тенге.

Если выбрать другие направления, то понадобится оформить больше документов, а зачастую для поездки доступен только авиаперелет. Соответственно, расходы трудовых мигрантов возрастут.

Например, для работы в Германии, Великобритании и Польше может понадобиться:

  • виза Шенген на полгода – от 970 тыс. тенге;
  • авиабилеты – 200-270 тыс. тенге;
  • медстраховка – около 130 тыс. тенге.

В результате расходы на трудоустройство могут составить около 1,4 млн тенге. Но следует учитывать, что и зарплаты будут отличаться.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В европейских странах предлагаемый доход может быть выше даже в категории низкоквалифицированного труда. Например, работая сборщиком клубники на ферме в Великобритании, можно заработать от 737 тыс. до 1,3 млн тенге в месяц (при работе от 8 до 12 часов в день)", – отмечается в источнике.

При этом указывается, что эти данные предоставили официально работающие компании по трудоустройству за границей. Они обычно обещают полное сопровождение и помощь уже на местах.

Однако в Сети можно найти и более доступные услуги, что может показаться привлекательным для трудовых мигрантов. В этом случае возрастает риски мошенничества, поэтому важно тщательно изучить компании, предоставляющие подобные услуги (сайт, реальные отзывы, юридические данные и так далее).

Так, ранее казахстанец рассказал о том, как потерял 2,6 млн тенге на "трудоустройстве" за рубежом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2114697-skolko-deneg-pridetsya-potratit-kazahstancam-dlya-raboty-za-granicey/

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