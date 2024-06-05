По 350 тыс. тенге каждому казахстанцу от "президента" обещают мошенники в соцсетях

Несмотря на активную борьбу с финансовыми злоумышленниками, их реклама продолжает распространяться в Сети. При этом они активно используют образ президента Казахстана, сообщает NUR.KZ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- Мошенники активно используют социальные сети и платформы для распространения объявлений, обещающих высокий доход, включая образ президента Казахстана в своих рекламных видеороликах.
- В таких объявлениях предлагается зарегистрироваться на якобы инвестиционных платформах, обещающих 350 000 тенге за небольшие вложения, но это фальшивка.
- Чтобы избежать обмана, важно следовать простым правилам: проверять лицензии брокеров, не реагировать на предложения быстрого заработка и быть осторожными с телефонными звонками от неизвестных лиц.
Чтобы украсть деньги у казахстанцев, мошенники активно используют социальные сети и различные платформы для распространения контента.
Как сообщает Telegram-канал Finance.kz, количество подобных объявлений в Интернете остается высоким. При этом злоумышленники продолжают использовать в своих рекламах образ президента Казахстана.
Вложить пару тысяч ради 300 тыс. тенге
Подобные объявления привлекают казахстанцев обещаниями о большой доходности. Так, сообщается о якобы запущенной инвестиционной платформе с "инновационным методом для увеличения своей прибыли".
Казахстанцам предлагается зарегистрироваться на такой платформе и внести определенную сумму денег. Взамен якобы они получат 350 000 тенге в рамках работы "инвестиционной платформы".
При этом в видеорекламе могут использоваться реальные кадры с президентом РК или иными известными личностями, но с заменой аудиодорожки и поддельным движением губ – метод липсинка.
"Finance.kz напоминает, что никакой компании Kaspi Profit нет и никогда не было. Никакой раздачи бесплатных акций. Нигде в мире нет людей, которые за вложения в пару тысяч тенге вам дадут в день 65 тысяч тенге, а в месяц 350 тысяч тенге.
Всегда соотносите вложения и доходность! Сохраняйте здравый смысл и критическое мышление – они помогут сохранить ваши деньги", – отмечается в источнике.
Как защитить себя от обмана
Чтобы не стать жертвой мошеннических рекламных объявлений, важно помнить несколько правил:
- если это про инвестиции – брокерские услуги должны предоставлять только лицензированные брокеры, и важно тщательно изучить их сайт, лицензии и прочую информацию;
- не стоит реагировать на предложения о быстром и легком заработке в Интернете, в которых предлагается якобы просто оставлять отзывы, заполнять анкеты или ставить "лайки". Такие объявления обычно распространяются в социальных сетях;
- мошенники часто используют телефонные звонки – представляются работниками банков, частными судебными исполнителями и грозят арестом за долги, следователями и так далее. Не стоит сразу и беспрекословно выполнять все указания неизвестного звонящего.
При этом важно предупредить тех, кто входит в основную группу риска быть обманутыми подобной рекламой: пожилых казахстанцев и граждан, не имеющих достаточного опыта пользования Интернетом.
Ранее мы рассказывали, что мешает заблокировать онлайн-рекламу с мошенниками в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2112018-po-350-tys-tenge-kazhdomu-kazahstancu-ot-prezidenta-obeshchayut-moshenniki-v-socsetyah/