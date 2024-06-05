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По 350 тыс. тенге каждому казахстанцу от "президента" обещают мошенники в соцсетях

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Несмотря на активную борьбу с финансовыми злоумышленниками, их реклама продолжает распространяться в Сети. При этом они активно используют образ президента Казахстана, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Мошенники активно используют социальные сети и платформы для распространения объявлений, обещающих высокий доход, включая образ президента Казахстана в своих рекламных видеороликах.
  • В таких объявлениях предлагается зарегистрироваться на якобы инвестиционных платформах, обещающих 350 000 тенге за небольшие вложения, но это фальшивка.
  • Чтобы избежать обмана, важно следовать простым правилам: проверять лицензии брокеров, не реагировать на предложения быстрого заработка и быть осторожными с телефонными звонками от неизвестных лиц.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Чтобы украсть деньги у казахстанцев, мошенники активно используют социальные сети и различные платформы для распространения контента.

Как сообщает Telegram-канал Finance.kz, количество подобных объявлений в Интернете остается высоким. При этом злоумышленники продолжают использовать в своих рекламах образ президента Казахстана.

Вложить пару тысяч ради 300 тыс. тенге

Подобные объявления привлекают казахстанцев обещаниями о большой доходности. Так, сообщается о якобы запущенной инвестиционной платформе с "инновационным методом для увеличения своей прибыли".

Казахстанцам предлагается зарегистрироваться на такой платформе и внести определенную сумму денег. Взамен якобы они получат 350 000 тенге в рамках работы "инвестиционной платформы".

При этом в видеорекламе могут использоваться реальные кадры с президентом РК или иными известными личностями, но с заменой аудиодорожки и поддельным движением губ – метод липсинка.

Лицо человека сканируют
Сканирование лица. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Finance.kz напоминает, что никакой компании Kaspi Profit нет и никогда не было. Никакой раздачи бесплатных акций. Нигде в мире нет людей, которые за вложения в пару тысяч тенге вам дадут в день 65 тысяч тенге, а в месяц 350 тысяч тенге.

Всегда соотносите вложения и доходность! Сохраняйте здравый смысл и критическое мышление – они помогут сохранить ваши деньги", – отмечается в источнике.

Как защитить себя от обмана

Чтобы не стать жертвой мошеннических рекламных объявлений, важно помнить несколько правил:

  • если это про инвестиции – брокерские услуги должны предоставлять только лицензированные брокеры, и важно тщательно изучить их сайт, лицензии и прочую информацию;
  • не стоит реагировать на предложения о быстром и легком заработке в Интернете, в которых предлагается якобы просто оставлять отзывы, заполнять анкеты или ставить "лайки". Такие объявления обычно распространяются в социальных сетях;
  • мошенники часто используют телефонные звонки – представляются работниками банков, частными судебными исполнителями и грозят арестом за долги, следователями и так далее. Не стоит сразу и беспрекословно выполнять все указания неизвестного звонящего.

При этом важно предупредить тех, кто входит в основную группу риска быть обманутыми подобной рекламой: пожилых казахстанцев и граждан, не имеющих достаточного опыта пользования Интернетом.

Ранее мы рассказывали, что мешает заблокировать онлайн-рекламу с мошенниками в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2112018-po-350-tys-tenge-kazhdomu-kazahstancu-ot-prezidenta-obeshchayut-moshenniki-v-socsetyah/

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