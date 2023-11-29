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Как казахстанцы могут потерять деньги при поиске работы

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Рекрутер изучает резюме
Трудоустройство. Иллюстративное фото: freepik.com

Иногда мошенников можно встретить даже при трудоустройстве. Например, во время поиска дистанционной работы или оформления документов. Как защититься от лже-работодателей, читайте в материале NUR.KZ.

Многие казахстанцы хотя бы раз сталкивались с мошенниками. Часто злоумышленники выманивают у своих жертв деньги или оформляют на них займы. Недавно стало известно, что только за 2022-2023 годы на казахстанцев было оформлено почти 8 тыс. мошеннических кредитов.

Однако иногда преступников можно встретить там, где не ожидаешь. Например, при трудоустройстве. Как рассказывают эксперты медиа-портала Fingramota, часто мошенники "обитают" в чатах мессенджеров, где люди ищут работу.

Они предлагают несложную дистанционную занятость, например, написание отзывов для интернет-магазинов. За каждый отзыв лже-работодатель обещает стабильно платить, однако, при этом просит соискателя прислать фото удостоверения личности, банковской карточки и свой адрес по прописке.

Человек начнет работать и, возможно, даже сможет заработать небольшую сумму, но потом работодатель перестанет выходить на связь. Через некоторое время жертве позвонят из банка и потребуют оплатить ежемесячный взнос по кредиту. Доказать, что этот заем оформили мошенники сложно, а значит и в его списании могут отказать.

Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Впрочем, иногда мошенники предпочитают действовать по-другому. Как рассказывают эксперты, участились случаи, когда они активно призывают трудоустроится через различные социальные сети.

Когда соискатель выходит на связь с мошенниками, те предлогают ему пройти тестовое задание, после которого нужно будет перевести небольшую сумму в качестве "залога" на указанный счет, заверив, что это простая "формальность" и после его уплаты сразу же поступят деньга за выполненную работу. Естественно, после перевода жертва останется ни с чем, а "работодатели" просто перестанут идти на контакт.

Иногда мошенники пользуются популярностью онлайн-курсов. Они создают фейковый веб-сайт, на котором просят указать конфиденциальную информацию для того, чтобы можно было продолжить обучение. Естественно, никаких курсов соискатель не получает, зато у злоумышленников появляется доступ к аккаунтам или даже к банковскому счету жертвы.

Мужчина в балаклаве держит в руках телефон и карту
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Также лже-работодатели могут сообщить соискателю, что перед трудоустройством нужно сначала пройти обучение по ускоренной программе. Жертва оплачивает эти курсы, а после этого мошенники перестают выходить на связь.

Однако бывают и другие случаи. В эпоху цифровизации мошенники могут заявить, что весь документооборот они ведут в онлайн формате и ехать с документами никуда не нужно.

Вместо этого они просят прислать все необходимое в мессенджер или на почту, а потом подписать трудовой договор через SMS-код, который поступит на личный номер. На самом деле эти данные необходимы для оформления кредита.

Таким образом, даже в таких безобидных ситуациях как трудоустройство, казахстанцы могут столкнуться с мошенниками. Поэтому очень важно всегда заранее проверять информацию о работодателе и никогда не отправлять по просьбе незнакомых лиц какую-либо персональную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2048217-kak-kazahstantsy-mogut-poteryat-dengi-pri-poiske-raboty/

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