Что мешает заблокировать онлайн-рекламу с мошенниками в Казахстане

В социальных сетях и прочих онлайн-ресурсах можно столкнуться с рекламой мошенников, в которой казахстанцам обещают доход или прочие услуги. Почему ее не блокируют сразу, узнали журналисты NUR.KZ.

Различные виды мошенничества активно развиваются вместе с процессом цифровизации экономики.

При этом для привлечения новых жертв все чаще используется реклама на различных онлайн-платформах и в социальных сетях. А в самих видео могут быть использованы кадры реальных лиц (обычно знаменитости, политики и так далее) с наложенным голосом и движением губ.

Чтобы узнать, как борются с подобными уловками в Интернете, мы отправили запрос в Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Согласно данным госоргана, за 2023 год было выявлено 4 277 материалов с признаками мошенничества и заблокирована 3 521 ссылка.

Почему сложно бороться с такой рекламой

Отмечается, что в настоящее время наблюдается рост распространения материалов с заведомо ложной информацией посредством тизерной рекламы в социальных сетях.

Тизерная реклама является альтернативой рекламы для товаров и услуг, которые запрещено или тяжело рекламировать в рамках контекстной рекламы (например, онлайн-казино, тренинги личностного роста и другое).

"В тизерной рекламе отсутствует функция пользовательских и поведенческих настроек, реклама показывается всем пользователям. Также тизерная реклама не приспособлена для реализации и продажи дорогих товаров и услуг ввиду скоротечности процесса перехода и оформления сделки из тизерной рекламы.

Тизерная реклама оплачивается также как контекстная реклама, за каждый клик пользователя. Имеется различие в том, что тизерная реклама не нуждается в больших вложениях", – указывается в ответе госоргана.

Один из постов, созданных мошенниками. Скриншот: stopfake.kz

При этом сообщается, что чаще всего такая реклама размещается на "пиратских" сайтах, которые готовы предоставить место на своих веб-страницах для рекламы любого типа. Однако после ограничения одного ресурса подобные материалы появляются на новых, и подобный цикл повторяется снова и снова.

При этом начать расследование по таким рекламным роликам могут только после обращения самих граждан, так как это считается делом частно-публичного обвинения.

"Производство по этим делам начинается не иначе как по жалобе потерпевшего и подлежит прекращению за примирением его с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым лишь в случаях, предусмотренных статьей 68 Уголовного кодекса РК.

Таким образом, для подтверждения фактов мошенничества требуется проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятии органами уголовного преследования РК", – указывается в ответе госоргана.

Штрафуют ли онлайн-площадки за размещение мошеннической рекламы

Отдельно следует отметить вопрос ответственности онлайн-ресурсов, на которых распространяются рекламные сообщения мошенников.

Есть даже законы (например, "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", "О связи"), обязывающие собственников онлайн-платформ принимать меры по совершенствованию систем модерации контента, алгоритмов искусственного интеллекта и противодействия размещению и распространению противоправного контента.

Однако все же борьба с подобным явлением остается затрудненной даже с технологической точки зрения.

Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

"Стоит отметить, что на сегодняшний день в мире, а также в Казахстане, в частности, технических возможностей блокирования конкретных страниц интернет-ресурсов, использующих шифрованный протокол «HTTPS», ни у АО «Государственная техническая служба», ни у операторов связи нет.

Это касается и всех популярных социальных сетей: «Facebook», «Instagram» «Twitter», «Youtube», «ВКонтакте», «Одноклассники» и др. На практике это приводит к блокированию всего ресурса.

Безусловно, это оправданно, когда весь ресурс создан для распространения незаконного контента.

Однако во многих случаях это приводит к блокировкам популярных онлайн-платформ с видео, аудио, графическим контентом, интернет-ресурсов разработчиков программного обеспечения и другое", – сообщают в Комитете информации.

При этом госорганы ведут меры по налаживанию конструктивного взаимодействия с администрациями социальных сетей для оперативного удаления незаконных материалов.

Другими словами, бороться с мошеннической рекламой в Интернете не так просто, хотя работа активно ведется: с начала 2024 года уже выявлено 449 материалов с признаками мошенничества.

И часто для их более эффективного обнаружения и блокировки нужно участие как самих пользователей, которые будут сообщать о подобных объявлениях в соответствующие органы, так и жертв, пострадавших от обмана.

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