Как в Казахстане борются с мошеннической рекламой с лицом Токаева, ответили в МВД

Представители МВД рассказали на брифинге в СЦК, как борются с мошенниками, которые используют искусственно сгенерированное изображение президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге отметили, что подобную явно мошенническую рекламу с использованием искусственно сгенерированного изображения Касым-Жомарта Токаева и других известных личностей можно встретить в соцсетях.

"Это лжекриптобиржи, инвестиционные мошенники, которые привлекают наших граждан через соцсети путем публикации рекламы. Зачастую они используют изображения знаменитых людей.

Нередко мошенники используют дипфейки, сгенерированные искусственным интеллектом фото и видео.

Такие мошенничества с нашей стороны проверяются. Устанавливаем из каких стран размещается эта реклама, работа по раскрытию преступлений проводится совместно с правоохранительными органами этих стран", - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью Жандос Сүйінбай.

В МВД добавили, что на Youtube и Facebook, где встречается такая реклама, есть функция распознавания мошенничества.

"С их стороны (Youtube и Facebook - прим.авт.) такие объявления тоже блокируются. Если появляется информация о таких объявлениях, мы также совместно с уполномоченным органами проводим блокировки", - добавил представитель МВД.

Отметим, что буквально на днях в соцсетях появилось новое мошенническое видео с использованием лица Касым-Жомарта Токаева.

В конце октября 2023 года в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым.

Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

При этом в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советовали использовать некую платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

В ноябре 2023 года в соцсетях вновь появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финансовом проекте. Фактчекеры предупреждали, что это созданный мошенниками фейк.

Недавно эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Особое внимание было уделено новым видам мошенничества с использованием ИИ.