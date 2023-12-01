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Денежный перевод от неизвестного лица: какую угрозу он несет для казахстанцев

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Парень держит в руках смартфон и банковскую карту
Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: Karl Tapales/Getty Images

Неизвестный денежный перевод может быть не просто ошибкой, но даже уловкой мошенников. Поэтому важно обратиться в банк и потребовать решить ситуацию. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Денежные переводы – это удобный инструмент для физических лиц, который позволяет быстро отправить нужную сумму денег по номеру телефона.

Однако и здесь могут возникать ошибки, из-за которых транзакция производится на счет третьего лица. В таком случае можно вернуть свои деньги, отправленные по ошибке. Но иногда сами казахстанцы могут неожиданно получить деньги от неизвестных лиц.

Как отмечается в публикации Telegram-канала the HODL, в подобных случаях крайне важно проявить осторожность – это может оказаться уловкой мошенников.

Напомним, что оплата денежными переводами в Казахстане незаконна.

Что делать после поступления денег

Как указывается в источнике, независимо от того, был ли это реальный ошибочный денежный перевод или уловка мошенников, важно действовать по одному и тому же алгоритму: позвонить в колл-центр своего банка и сообщить об этой ошибке, а также попросить разобраться в возникшей ситуации.

Важно также сообщить, что эти деньги вы не собираетесь использовать в каких-либо целях. При этом поступившую сумму лучше не трогать – не переводить куда-либо (на другой счет или депозит) и не обналичивать.

А на уговоры и угрозы "отправителя" не следует реагировать – процедуру возврата произведет сам банк.

"Причем неважно, правда ли кто-то ошибся и отправил вам деньги, или это очередная мошенническая схема. А такое может быть", – отмечается в источнике.

Необходимо строго соблюдать этот порядок действий, так как отправить деньги могут и злоумышленники.

Женщина использует виртуальную карту
Смартфон. Иллюстративное фото: Prykhodov/Getty Images

Как этим пользуются мошенники

Схемы по обману с использованием "ошибочного денежного перевода" могут быть различными. Как сообщается в источнике, их можно разделить на несколько основных видов.

Самый простой вариант – отправляется фейковое SMS-сообщение о поступлении денежного перевода. Далее мошенники тут же звонят и различными манипуляциями пытаются заставить жертву отправить свои же деньги якобы обратно отправителю.

Поэтому при получении такого уведомления нужно проверить свой аккаунт в мобильном банкинге. И если деньги действительно поступили, действовать по описанному выше алгоритму.

Также есть и более изощренные методы обмана:

  • реальный перевод, но от мошенника – в этой схеме злоумышленник-отправитель просит вернуть реально поступившие средства обратным переводом. Но потом он производит отмену "ошибочной" транзакции через свой банк, а жертва в итоге теряет свои личные деньги, которые списываются с ее счета при переводе;
  • отправляют заемные деньги – поступить могут деньги, которые мошенники оформили в кредит на другого человека или на саму жертву. И тогда казахстанцы рискуют оказаться либо должниками, либо участниками мошеннических схем.

Как сообщают в the HODL, подобные уловки могут иметь множество вариантов. И каждый из них опасен для получателя.

"Поэтому, если вам пришли какие-то средства, которых вы не ждете, и вы убедились, что они правда поступили на счет, звоните в банк, требуйте службу безопасности и отказывайтесь от "лишних" денег через них.

Тем более, что все обращения в колл-центры банка записываются по дефолту – так вы себя гарантированно обезопасите", – отмечается в источнике.

Ранее мы рассказывали, какая информация о подозрительных мобильных переводах передается банками Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2048385-denezhnyy-perevod-ot-neizvestnogo-litsa-kakuyu-ugrozu-on-neset-dlya-kazahstantsev/

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