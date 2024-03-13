Среднемесячные доходы населения впервые превысили 100 тыс. тенге в Казахстане

По последним данным среднемесячные доходы населения Казахстана составили 101 962 тенге, впервые превысив отметку в 100 тысяч. На основе каких источников они рассчитывались, узнали журналисты NUR.KZ.
В результате обследования 11 681 домашних хозяйств и отдельных жителей Казахстана, которое ежеквартально во всех регионах страны выборочным методом проводит Бюро национальной статистики (БНС), выяснилось, что в четвертом квартале 2023 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 305 884 тенге.
Отметим, что это данные за три месяца. В среднем за месяц выходит 101 962 тенге. Учитывая информацию за предыдущие периоды, этот показатель впервые превысил 100 тысяч тенге.
На основе каких источников рассчитывались доходы
Средние доходы населения между тем не стоит путать со среднемесячной зарплатой в стране, которая рассчитывается только с учетом наемных работников и их официальных окладов.
Денежные доходы, помимо заработка от трудовой деятельности, включают в себя социальные трансферты и прочие денежные поступления. А рассчитываются они в среднем на душу населения, то есть с учетом каждого казахстанца.
Средний доход от трудовой деятельности в четвертом квартале между тем составил 227 947 тенге, от пенсий – 51 240 тенге, пособий – 11 340 тенге, адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи – 181 тенге, стипендий – 1 448 тенге на душу населения за три месяца.
Средний размер материальной помощи от родственников и знакомых, включая алименты, согласно результатам обследования домашних хозяйств, равен 7 226 тенге в квартал, доход от собственности – 1 486 тенге, а прочие денежные поступления – 5 016 тенге.
Еще раз отметим, что среднемесячные показатели в три раза меньше.
Сколько доходов уходит на потребление
Большая часть среднего денежного дохода населения между тем используется на потребление, то есть является расходами. К слову, они в четвертом квартале 2023 года составили 277 202 тенге или 92 401 тенге в месяц.
В основном эта сумма была направлена на продовольственные (142 169 тенге за три месяца) и непродовольственные (66 268 тенге) товары, а также платные услуги (48 250 тенге). В целом потребительские расходы составили 256 687 тенге за квартал.
На материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты в среднем на душу населения было израсходовано 5 362 тенге за три месяца, на налоги, платежи и другие выплаты – 334 тенге, а на погашение кредитов и других долгов – 14 819 тенге.
Подчеркнем, что все эти данные собирались исключительно на основе опроса населения, поэтому они могут не отражать реальную картину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2067585-srednemesyachnye-dohody-naseleniya-vpervye-prevysili-100-tys-tenge-v-kazahstane/