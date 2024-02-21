Какой штраф грозит собственникам, которые нелегально сдают жилье в аренду, рассказали в КГД

Глава управления администрирования доходов физлиц КГД Дина Кусаинова на брифинге рассказала, какие налоги должны платить казахстанцы, которые сдают жилье в аренду, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава управления администрирования доходов физлиц Комитета госдоходов Дина Кусаинова напомнила, что собственник жилья, сдающий его в аренду, должен платить налоги.

"Естественно, человек, который сдает жилье в аренду, будет платить в казну не всю сумму, которую он получает с арендной платы.

Если, допустим, по Астане в среднем аренда жилья стоит 100 тысяч тенге в месяц, а арендодатель применяет специальный налоговый режим и использует мобильное приложение, то со 100 тысяч он заплатит 1% ИПН", - сказала она.

Такой же порядок предусмотрен при сдаче жилья в субаренду.

"Если вы сдаете жилье в субаренду посуточно, то вы уже как ИП должны платить налог со своего дохода. Процент зависит от налогового режима, который вы выбрали. Если вы выбрали мобильное приложение, то 1%, если упрощенный режим, то 3%", - заявила она.

Однако журналисты отметили, что такие механизмы могут загнать рынок в "серую" зону, либо привести к росту стоимости арендной платы.

"За неосуществление регистрации в качестве ИП и получение дохода у нас предусмотрен штраф – от 15 до 100 МРП.

Люди, которые сдают жилье, относятся к субъектам малого предпринимательства. На них будет распространяться штраф в размере 15 МРП. 100 МРП - это для субъектов среднего и крупного бизнеса.

Относительно администрирования и выявления незаконных предпринимателей, которые сдают имущество, мы проводим совместную работу с участковыми. Они передают данные по лицам, а мы принимаем соответствующие меры", - сказала в ответ заместитель руководителя управления администрирования доходов физлиц КГД Асемгуль Мустафина.

В ноябре прошло года Комитет госдоходов также напоминал казахстанцам, сдающим жилье в аренду, о необходимости открытия ИП.

Пристальное внимание к наличию ИП у собственников жилья, сдающих его в аренду, связано с упразднением в 2024 году единого совокупного платежа, который изначально был временной мерой для самозанятых граждан.

ЕСП помог вовлечь эту категорию в системы медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения.

О том, какой налоговый режим выбрать казахстанцам, имеющим ИП, мы рассказывали в этом материале.

Кроме того, в конце 2023 года также было объявлено, что казахстанцам могут разрешить выкупать арендное жилье у акимата.