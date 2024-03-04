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"Я бы твои 820 тыс. тенге уже снял": сообщение о новой уловке мошенников распространяется в Казахстане

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Мужчина в балаклаве держит в руках телефон и карту
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Даже самые опытные и технологически продвинутые казахстанцы могут стать жертвами мошенников. Для этого злоумышленники используют даже услуги интернет-провайдеров. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на то, что о телефонном мошенничестве рассказывается все чаще, казахстанцы продолжают оказываться его жертвами из-за "креативности" злоумышленников.

И если звонки якобы от банков второго уровня уже будут вызывать подозрения у граждан, то обращения от интернет-провайдеров могут застигнуть их врасплох.

Сообщение о подобной ситуации распространяется в социальных сетях среди казахстанцев в виде аудиосообщения. Его автор рассказывает, как ему удалось вовремя выявить мошенника и узнать подробности о деталях новой уловки.

Схема стандартная, но опасная

Как отмечается в распространяемом аудиосообщении, звонок от мошенников поступил днем. Собеседник уже знал имя жертвы и представился сотрудником одного из интернет-провайдеров.

"Он спросил, давно ли я не пользуюсь домашним интернетом, и отметил, что на моем аккаунте уже более полугода не было каких-либо действий. А я действительно почти им не пользуюсь, так как есть мобильный пакет другого провайдера.

Тогда мошенник сообщил, что в таком случае нужно обратиться в офис и аннулировать мои логин и пароль. Естественно, мне не хотелось тратить на это свое время, поэтому он предложил аннулировать все удаленно", – сообщает автор.

При этом отмечается, что мошенник вел беседу как реальный работник техслужбы: спрашивал, есть ли какое-то оборудование от компании.

Далее, после согласия на удаленное решение вопроса, звонивший попросил назвать лишь одну информацию – четырехзначный код, который должен был прийти в SMS-сообщении. Именно в этот момент казахстанец начал подозревать неладное.

Он возразил, что это его личная информация, которой нельзя делиться. А собеседник начал успокаивать жертву и убеждать, что в этом нет ничего страшного: якобы сейчас при любой онлайн-операции и услугах приходят такие сообщения с кодом и это нормально.

Он даже заявил, что ему можно доверять.

Мужчина в деловом костюме заключает договор, который не собирается исполнять
Мошенник. Иллюстративное фото: Love portrait and love the world/Getty Images

"Конечно же, я стал отказываться, и тогда он сорвался: резко поменялся тон разговора, начались взаимные оскорбления. Затем я его спросил, работает ли вообще такая схема и что такого произошло бы просто от того, что он узнает данный код.

"Конечно работает – у вас в Казахстане таких много, кто попадается. И сейчас я бы твои 820 тыс. тенге снял уже с карты", – сказал мне мошенник. А ведь у меня реально именно эта сумма хранилась в мобильном банкинге.

Каким-то образом он об этом всем уже заранее знал: сумму на счете, мое имя и номер телефона, логин у интернет-провайдера. Это меня шокировало", – сообщается в аудиосообщении.

Отметим, что личные данные казахстанцев злоумышленники могут заполучить как из-за утечки данных у организаций, так и по вине самих жертв: обычно это происходит при создании учетных записей или заполнении анкет и прочей информации на неизвестных ресурсах.

Поэтому важно оставаться бдительным и не доверять пароли и прочие данные третьим лицам. И если поступает звонок от банка, интернет-компании или еще от какой-либо организации, сотрудники которых вымогают личные данные, то рекомендуется прервать разговор.

А далее нужно самостоятельно позвонить в эту организацию по контактным данным, опубликованным на ее официальном сайте.

Ранее мы рассказывали, почему не удается заблокировать интернет-рекламу мошенников в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2063982-ya-by-tvoi-820-tys-tenge-uzhe-snyal-soobschenie-o-novoy-ulovke-moshennikov-rasprostranyaetsya-v-kazahstane/

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