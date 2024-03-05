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Мошенники будущего: как могут украсть деньги у казахстанцев в 2024 году

Опубликовано:

Мошенничество
Мошенник. Иллюстративное фото: Milan_Jovik/Getty Images

Видеозвонки, искусственный интеллект и фальшивые QR-коды - мошенники активно осваивают технологии, чтобы обманывать казахстанцев и красть их деньги. О новых опасностях читайте в материале NUR.KZ.

Многие казахстанцы хотя бы раз в жизни сталкивались с мошенниками. Обычно преступники представляются сотрудниками полиции или банка и рассказывают о "подозрительной активности" или якобы "оформленных кредитах" на имя человека, которому они позвонили.

Однако прогресс не стоит на месте, а вместе с ним занимаются "саморазвитием" и злоумышленники. Эксперты портала StopFake собрали несколько новых преступных схем, которые могут стать особенно актуальными для казахстанцев в 2024 году.

Видеозвонки

Простые звонки начинают надоедать аферистам. Поэтому они решили вооружиться видеозвонками, в которых предстают в образе сотрудинка полиции или банка.

Сама схема остается прежней, только теперь для пущего эффекта подкрепляется визуальными атрибутами: полицейской формой, государственными символами или логотипами популярных банков.

В обоих случаях аферисты сообщают потенциальным жертвам, что на их счетах заметили подозрительную активность и предлагают обезопасить средства, а заодно и поймать мошенников. Примечательно, что, если звонит лжеполицейский, то он вполне может начать угрожать собеседнику наказанием, якобы за отказ от сотрудничества со следствием.

Как защититься:

  • не отвечайте на видеозвонки с неизвестных номеров. Обычно, когда звонят по важному делу, предпочитают более традиционные варианты разговоров;
  • узнав фамилию, имя и отчество "сотрудника" полиции или банка можно сразу положить трубку и самостоятельно позвонить в структуру, где якобы работает этот человек. Там можно узнать, действительно ли он у них работает и правда ли существует угроза от мошенников;
  • никогда не передавайте никому конфиденциальную информацию: коды из SMS-сообщений, CVC- и CVV-коды банковских карт, а также логины и пароли от аккаунтов, в том числе банковских приложений. Если просят такие данные, лучше сразу прекратить общение.

Искусственный интеллект

Нейросети – безусловно, полезное изобретение, которое может принести огромную пользу человечеству. Однако ими могут воспользоваться и мошенники. Ранее мы рассказывали о том, как в России были зафиксированы случаи использования искусственного интеллекта для создания копии голоса жертвы.

Сгенерированная девушка на фоне программного кода.
Программа. Иллюстративное фото: pexels.com

Под угрозой могут оказаться и казахстанцы. Мошенникам с нейросетью достаточно 30 секунд разговора с человеком, чтобы потом синтезировать голос и пользоваться им для обмана близких людей жертвы.

Они звонят тому, кого хотят ограбить, и от имени его знакомого просят о займе или "предупреждают" об опасности. Если учесть, что мошенники умеют подделывать номера телефонов, то эта схема может оказаться очень опасной.

Поэтому казахстанцам, даже если им звонит знакомый и просит перевести деньги, лучше подстраховаться: прекратить разговор и перезвонить своему собеседнику.

QR-коды

Многие казахстанцы активно используют QR-коды. С помощью них можно как совершать покупки или отправлять деньги, так и просто узнавать что-то новое в Интернете.

Однако пользуются ими и преступники. Известны случаи, когда QR-коды в городской среде преступники заменяли на коды, ведущие на платформы наркоторговцев.

Также злоумышленники могут высылать коды, якобы предназначенные для оплаты онлайн-покупок, отсканировав которые жертва отправит деньги напрямую мошенникам.

QR-код на телефоне
QR-код. Иллюстративное фото: dowell/Getty Images

Поэтому, чтобы не попасть в ловушку, следует соблюдать "интернет-гигиену".

Во-первых, нельзя использовать непонятные QR-коды из неизвестных источников. Во-вторых, если совершается покупка, то лучше использовать не встроенную камеру для считывания кода, а мобильный банкинг – фальшивый QR-код приложение просто не считает, тем самым обезопасив пользователя.

Важно помнить, что, какими бы ни были уловки мошенников, для них характерны некоторые общие черты: они всегда торопят своих жертв принять какое-либо решение, если предлагают заработок, обещают "золотые горы" и у них нет надлежащей документации и финансовой прозрачности.

Напомним, за весь 2023 год в Казахстане было зарегистрировано порядка 46,8 тыс. жертв мошенников, а среди преступников даже были несовершеннолетние граждане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2064641-moshenniki-buduschego-kak-mogut-ukrast-dengi-u-kazahstantsev-v-2024-godu/

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