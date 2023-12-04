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30 лет независимости Казахстана

Информацию о выплатах казахстанцам за НДС прокомментировали в Минтруда

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Мужчина набирает номер
Смартфон. Иллюстративное фото: ArisSu/ Getty Images

В сети распространяется информация о том, что Минтруда ввело компенсационную выплату за НДС. В ведомстве предупредили, что такие сообщения являются фейковыми. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из основных источников бюджета страны. Он взимается при оплате товаров и услуг, а его размер на текущий момент составляет 12% от их налогооблагаемой стоимости. При этом в правительстве рассматривают возможность его повышения до 16%.

На этом фоне в мессенджерах и социальных сетях начала распространяться информация о том, что Минтруда вводит компенсационную выплату за НДС, которую смогут получить казахстанцы. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, распространяемая информация не соответствует действительности.

"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – предупреждают об опасности в ведомстве.

В Минтруда также призвали казахстанцев доверять только официальным источникам, а также предупредили об ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2049022-informatsiyu-o-vyplatah-kazahstantsam-za-nds-prokommentirovali-v-mintruda/

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