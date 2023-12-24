"Комитет по возврату и компенсации": видео с "заявлением" Смаилова распространили в Сети

В Сети появилось видео, в котором премьер-министр РК якобы говорит о компенсациях, которые получат казахстанцы, пострадавшие от интернет-мошенников. Эта информация – фейк, передает Stopfake.kz.

В распространяемом в соцсетях ролике утверждается, что в Казахстане создан "комитет по возврату и компенсации украденных средств".

"В связи с множественными жалобами на интернет-мошенников, которые пользуются доверием наших сограждан и под видом инвестиций крадут последние деньги, мы создали комитет по возврату и компенсации украденных средств брокерами и мошенниками.

Хочу уверить вас, что я лично буду следить за тем, чтобы все компенсации были реализованы. Следуйте указаниям наших юристов и вам вернут все средства в 10-кратном размере в качестве компенсации", – говорится в видео.

Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Фактчекеры предупреждают, что данная информация является неправдой, поскольку в Казахстане такой комитет не создавали. Эта реклама была размещена с целью обмануть казахстанцев под видом помощи и заставить их перейти на сайт, где рассказывается об услугах "по возврату средств". На самой интернет-площадке люди должны снова заплатить, чтобы якобы вернуть уже украденные средства.

Отмечается, что подобные объявления уже распространялись в Казахстане и в России и "обещали" выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от финансовых пирамид.

Напомним, в сентябре в соцсетях распространялась реклама, в которой премьер-министр Казахстана якобы хвалит некую криптовалютную платформу.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы.

На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

Правила безопасности по защите персональных данных