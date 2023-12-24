"Комитет по возврату и компенсации": видео с "заявлением" Смаилова распространили в Сети
Опубликовано:
В Сети появилось видео, в котором премьер-министр РК якобы говорит о компенсациях, которые получат казахстанцы, пострадавшие от интернет-мошенников. Эта информация – фейк, передает Stopfake.kz.
В распространяемом в соцсетях ролике утверждается, что в Казахстане создан "комитет по возврату и компенсации украденных средств".
"В связи с множественными жалобами на интернет-мошенников, которые пользуются доверием наших сограждан и под видом инвестиций крадут последние деньги, мы создали комитет по возврату и компенсации украденных средств брокерами и мошенниками.
Хочу уверить вас, что я лично буду следить за тем, чтобы все компенсации были реализованы. Следуйте указаниям наших юристов и вам вернут все средства в 10-кратном размере в качестве компенсации", – говорится в видео.
Фактчекеры предупреждают, что данная информация является неправдой, поскольку в Казахстане такой комитет не создавали. Эта реклама была размещена с целью обмануть казахстанцев под видом помощи и заставить их перейти на сайт, где рассказывается об услугах "по возврату средств". На самой интернет-площадке люди должны снова заплатить, чтобы якобы вернуть уже украденные средства.
Отмечается, что подобные объявления уже распространялись в Казахстане и в России и "обещали" выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от финансовых пирамид.
Напомним, в сентябре в соцсетях распространялась реклама, в которой премьер-министр Казахстана якобы хвалит некую криптовалютную платформу.
Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы.
На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.
Правила безопасности по защите персональных данных
- Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
- Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
- Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
- Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
- Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
- Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
- Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.
- Подключите сервис СМС/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
- Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.
- Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
- Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
- Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
- Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
- Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052305-komitet-po-vozvratu-i-kompensatsii-video-s-zayavleniem-smailova-rasprostranilos-v-seti/