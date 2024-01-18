Сколько казахстанцы заплатили за "красивые" номера в 2023 году

В 2023 году казахстанские автовладельцы заплатили свыше 10 млрд тенге за VIP-номера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства на граждан".
Сообщается, что в прошлом году специализированные ЦОНы выдали почти 30 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса.
"Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 10 млрд тенге. Для сравнения в 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более 7 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в "Правительстве для граждан", практика продажи "красивых" номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.
В 2023 году казахстанцы быстрее всего раскупали такие номера, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Стоимость каждого из них составляла 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году).
При этом самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 – с одинаковыми буквами. За каждый такой номер нужно заплатить 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году).
В ведомстве также добавили, что всего в спецЦОНах в прошлом году по всей республике зарегистрировали более 3,2 млн транспортных средств и выдали 1,1 млн водительских удостоверений.
Напомним, в мае прошлого года стало известно, что казахстанцы могут приобретать VIP-номера для автомобилей онлайн – МВД запустило сервис по их выбору и бронированию.
Также журналисты NUR.KZ рассказывали, сколько стоит сохранить свой номер после продажи авто в Казахстане.
А в сентябре сообщалось, что в Казахстане подготовили поправки в правила регистрации автомобилей. Автовладельцам планируют разрешить продавать машины вместе с номерами.
Позже глава Минцифры Багдат Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут при покупке авто оставлять прежние номера.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2056225-skolko-kazahstantsy-potratili-na-vip-nomera-v-2023-godu/