Сколько казахстанцы заплатили за "красивые" номера в 2023 году

В 2023 году казахстанские автовладельцы заплатили свыше 10 млрд тенге за VIP-номера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства на граждан".

Сообщается, что в прошлом году специализированные ЦОНы выдали почти 30 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса.

"Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 10 млрд тенге. Для сравнения в 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более 7 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в "Правительстве для граждан", практика продажи "красивых" номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.

В 2023 году казахстанцы быстрее всего раскупали такие номера, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Стоимость каждого из них составляла 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году).

При этом самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 – с одинаковыми буквами. За каждый такой номер нужно заплатить 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году).

В ведомстве также добавили, что всего в спецЦОНах в прошлом году по всей республике зарегистрировали более 3,2 млн транспортных средств и выдали 1,1 млн водительских удостоверений.

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что казахстанцы могут приобретать VIP-номера для автомобилей онлайн – МВД запустило сервис по их выбору и бронированию.

Также журналисты NUR.KZ рассказывали, сколько стоит сохранить свой номер после продажи авто в Казахстане.

А в сентябре сообщалось, что в Казахстане подготовили поправки в правила регистрации автомобилей. Автовладельцам планируют разрешить продавать машины вместе с номерами.

Позже глава Минцифры Багдат Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут при покупке авто оставлять прежние номера.