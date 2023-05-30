Казахстанцы смогут покупать VIP-номера на авто в интернете

Автомобильные номера. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Теперь казахстанцы смогут приобретать VIP-номера для автомобилей онлайн - МВД запустило сервис по их выбору и бронированию, сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в министерстве, услуга по приобретению престижных номеров для авто по-прежнему популярна среди казахстанцев. Только в 2022 году казахстанские автомобилисты потратили на "красивые номера" 6 млрд тенге.

Чтобы облегчить доступ к приобретению подобных номерных знаков, МВД разработало соответствующий сервис по их выбору и бронированию.

Сервис размещен на витрине сервисов МЦРИАП Smart Bridge, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

Кроме того, для удобства граждан прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

"Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам гражданам без посещения ЦОНов, через мобильные приложения выбирать и бронировать престижные номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме.

МВД продолжается работа по повышению качества оказания государственных услуг и обеспечению прозрачности их процессов", - пояснили в министерстве внутренних дел.

Отметим, государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) выдается автовладельцам для идентификации транспортного средства на дорогах общего пользования.

При этом некоторые особые комбинации цифр и букв можно купить за отдельную плату, чем активно пользуются казахстанцы. Так, за 2021 год автолюбители потратили 5,8 млрд тенге на VIP-номера, в 2020 году на них было потрачено 3,9 млрд тенге.

Стоимость комбинации из одинаковых букв и хаотичного набора цифр на номере в 2022 году составляла 57 МРП, или 174 591 тенге. Столько же стоили некоторые «зеркальные» числа в сочетании с разными буквами. Если сочетать и те, и другие, то стоимость номера вырастает в два раза.

Далее все зависит от набора цифр. Самые "красивые" цифровые сочетания (001, 777 и так далее) в комбинации с тремя одинаковыми буквами на номере в прошлом году продавали по 285 МРП, или 872 955 тенге.

А в марте 2022-го сообщалось, что казахстанцам дадут возможность самим выбирать комбинацию для автомобильного номера. То есть вместо готовых простых или дорогих VIP-номеров можно будет собрать свой набор букв и цифр, который обойдется в 15 МРП. При этом важно, чтобы этот набор символов не относился к номерам "повышенного спроса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022556-kazahstantsy-smogut-pokupat-vip-nomera-na-avto-v-internete/